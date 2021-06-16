Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'de bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bağlı Akçaköy köyündeki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.