Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'deki bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 03:08 | Son Güncelleme : 16.06.2021 - 03:10

Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 1
Kırklareli'de bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 2
Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bağlı Akçaköy köyündeki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 3
Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale etti.
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 4
Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 5
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş olay yerinde çalışmaları takip etti.
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 6
Saman balyalarındaki içten yanmanın birkaç gün sürebileceği belirtildi.
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 7
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 8
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 9
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 10
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 11
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın - 12

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