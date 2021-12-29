Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı

Kırklareli'nde taşkın nedeniyle mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı. Güvenli bölgelere getirilen vatandaşlar otellere götürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 03:37 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 03:39

Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 1

'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 2

İlçede sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım Mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taştı.

Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 3

Taşkın nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. 

Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 4

Vatandaşlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askeri araçlarla evlerinden alındı. Güvenli bölgelere getirilen vatandaşlar otellere götürüldü.

Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 5

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.

Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 6

Bu arada, sağanak nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar yolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 7

AFAD, UMKE ve belediye ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 8
Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 9
Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 10
Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 11
Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 12
Kırklareli'de taşkın: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - 13

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