Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım
Kırklareli'nin turistik bölgesi İğneada'da "Sisli Vadi" olarak adlandırılan bungalov evlerinin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak, "Karma çiftlik" "Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolan emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek’in de bulunmasıyla can kaybı 6'ya yükseldi.
Kırklareli'nin turistik bölgesi İğneada'da "Sisli Vadi" olarak adlandırılan bungalov evlerinin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak, "Karma çiftlik" "Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.