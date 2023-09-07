Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım

Taş evler, teras evler, tiny house, ahşap çiftlik evi, ikiz ahşap evler, ikiz Safranbolu evinin bulunduğu belirtilen tanıtımlarda, "SisliVadi İğneada'da; doğanın ortasında, doğayla bir olmak ve oksijeni bol, stresi az bir deneyim yaşamak istermisiniz? Her anının tadını doyasıya çıkaracağınız konfor ve doğanın bir arada olduğu benzersiz bir tatil SisliVadi İgneada, ekolojik doğal yaşam çiftlimizde sizi bekliyor. İster çiftlik evlerimizden birinde, ister kendi çadırınız ya da karavanınızla konaklayabilir, ister günü birlik misafirimiz olabilir, eşsiz manzaramızda keyfinize keyif katacak açık büfe kahvaltıya ya da gün boyu yemek hizmeti vermeye başlayan restoranımıza gelebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.