Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım

Kırklareli'nin turistik bölgesi İğneada'da "Sisli Vadi" olarak adlandırılan bungalov evlerinin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak, "Karma çiftlik" "Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolan emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek’in de bulunmasıyla can kaybı 6'ya yükseldi.

Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım - 1

Kırklareli'nin turistik bölgesi İğneada'da "Sisli Vadi" olarak adlandırılan bungalov evlerinin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak, "Karma çiftlik" "Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım - 2

Selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolan emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek’in de bulunmasıyla can kaybı 6'ya yükseldi.

Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım - 3

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde önceki gün meydana gelen kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi içinde yer alan turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi.

Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım - 4

Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli öğretmen Raile Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olarak aranan Ahmet Baki Şimşek'in cenazesi ile de sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım - 5

"RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLDİ"

'Sisli Vadi' adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği tespit edildi.

Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım - 6

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'deki olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım - 7

SOSYAL MEDYADA TANITIM

Bir turizm gıda tarım ve hayvancılık şirketi üzerine kayıtlı bungalov evlerin işletmecisi olduğu belirtilen ve gözaltı kararı verilen Bülent B.'nin aranmasının sürdüğü belirtildi.

"SisliVadi" adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında faaliyet alanı olarak "Karma çiftlik" olarak gösterildi.
"Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımlarının yapıldığı resmi internet sitesi ile bazı sosyal medya hesaplarının olayın ardından kapatıldığı görüldü.

Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım - 8

"DOĞADA UYANMAK, DOĞAYA UYANMAK" TANITIMI

Yaşanan selde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bungalov evlerin tanıtımını şirket, "Doğada uyanmak, doğaya uyanmak", "Oksijeni bol, stresi az" adı altında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı görüldü.

Kırklareli'deki kaçak bungalov evlere sosyal medyada boy boy tanıtım - 9

Taş evler, teras evler, tiny house, ahşap çiftlik evi, ikiz ahşap evler, ikiz Safranbolu evinin bulunduğu belirtilen tanıtımlarda, "SisliVadi İğneada'da; doğanın ortasında, doğayla bir olmak ve oksijeni bol, stresi az bir deneyim yaşamak istermisiniz? Her anının tadını doyasıya çıkaracağınız konfor ve doğanın bir arada olduğu benzersiz bir tatil SisliVadi İgneada, ekolojik doğal yaşam çiftlimizde sizi bekliyor. İster çiftlik evlerimizden birinde, ister kendi çadırınız ya da karavanınızla konaklayabilir, ister günü birlik misafirimiz olabilir, eşsiz manzaramızda keyfinize keyif katacak açık büfe kahvaltıya ya da gün boyu yemek hizmeti vermeye başlayan restoranımıza gelebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

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