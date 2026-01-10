Kırklareli'nde bin yıllık gelenek "Koleda" başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Balkanlar'dan günümüze uzanan yaklaşık 1000 yıllık geçmişe sahip Koleda etkinliği başladı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen ve teması "korkutmak" olan festivalin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.