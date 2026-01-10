Kırklareli'nde bin yıllık gelenek "Koleda" başladı
10.01.2026 19:27
AA, İHA
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Balkanlar'dan günümüze uzanan yaklaşık 1000 yıllık geçmişe sahip Koleda etkinliği başladı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen ve teması "korkutmak" olan festivalin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor.
Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak, evlerin camlarına vurup mahalleliyi ve esnafı korkutuyor.
Festivalin açılışına AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgecen, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Çölgeçen, yaptığı konuşmada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu söyledi.
Etkinliğin soğuk kış gecelerinde yapıldığını ifade eden Çölgeçen, etkinliğe katılımın her geçen gün arttığını söyledi.