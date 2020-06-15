Kırklareli'nde sağanak ve fırtına

Köy Muhtarı Gökay Gülen de şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 12 evin zarar gördüğünü belirterek, kendilerine yardıma gelen devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yağmurun çok şiddetli olduğunu anlatan Gündüz, çok korktuklarını dile getirdi.

Erikleryurdu köyünde de bir evi su bastı.