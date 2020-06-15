Kırklareli'nde sağanak ve fırtına

Kırklareli'nde sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu. Sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Anadolu Ajansı 15.06.2020 - 22:48

Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 1

Kırklareli merkeze bağlı Üsküpdere köyünde aniden başlayan yağış, dolu ve fırtına nedeniyle dere taştı, bazı ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu, tarım arazileri zarar gördü.

Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 2

Kırklareli İl Özel İdaresi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri su basan evlerdeki suları tahliye etmeye başladı.

Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 3

Köy sakinlerinden Ahmet Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur ve fırtına nedeniyle evinin çatısının uçtuğunu söyledi.

Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 4

Köy Muhtarı Gökay Gülen de şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 12 evin zarar gördüğünü belirterek, kendilerine yardıma gelen devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yağmurun çok şiddetli olduğunu anlatan Gündüz, çok korktuklarını dile getirdi.

Erikleryurdu köyünde de bir evi su bastı. 

Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 5

Kırklareli kent merkezinde de aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 6

Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 7
İtfaiye ekipleri su basan bölgelerde mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı.
Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 8

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkanların tentelerinin altında yağıştan korunurken, bazıları ise buldukları poşet ve karton kutularla korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 9
Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 10
Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 11
Kırklareli'nde sağanak ve fırtına - 12

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