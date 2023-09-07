Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'ndeki sel faciasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 5 vatandaşın hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan selde kaybolanlar arasında yer alan tatil için bölgeye gelen doktor Selman Bağışlar ile öğrenci eşi Mihriban Bağışlar'ın suların yükselmeye başladığında ailelerine telefonda "sel geldiğini" haber verdiği ve araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada sel sularının çifti sürüklediği öğrenildi.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 1

Sel ve taşkınların vurduğu Kırklareli Longoz Ormanları'nda bulunan bungalov tatil tesisindeki evlerinin sürüklenmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayıp.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 2

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birliklerin, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi gece termal kameralarla süren arama çalışmaları gün ışımasıyla karadan ve havadan devam ediyor.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 3

Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 4

5 kilometre uzunluğundaki vadide 900'ü aşkın kişinin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 5

Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda komando birlikleri de katılıyor. Orman köylüsü selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılması çalışmalarına yardım ediyor. Arama kurtarma köpekleri de bölgede arama çalışmalarına katılıyor.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 6

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, içerisinde 18 bungalov evin olduğu konaklama tesisinin ruhsatsız olup olmadığı yönündeki soruyu "Bu, savcılığın meselesi, başsavcımız olayın üzerine, soruşturma başlatılmış durumda. Kimse merak etmesin soruşturma yapılacak ve gereği yapılacak." diye yanıtladı.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 7

Selde kaybolanlar arasında tatil için bölgeye gelen doktor Selman Bağışlar (27) ile beslenme ve diyetetik bölümü öğrencisi eşi Mihriban Bağışlar (25) da bulunuyordu.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 8

SELİN GELDİĞİNİ HABER VERMİŞLER

Suların yükselmeye başladığı sırada ailelerine telefonda "sel geldiğini" haber verip, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları ancak sel sularının çifti sürüklediği öğrenildi.

Çiftin cenazesi araçlarının yakınında bulundu.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 9

Üç ay önce evlenen çiftin yakınları aramaların başladığı andan itibaren bölgede yer aldı. Umutlu haber bekleyen yakınları, çiftin cesetlerinin cenaze araçlarına konmasıyla gözyaşlarını tutamadı.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 10

Bölgede ikisi dün, üçü de bugün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kayıp kişinin aranması çalışmaları sürdürülüyor.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 11

TESİS RUHSATSIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'ndeki sel felaketinde vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 12

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Olayla soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşan Tunç şunları kaydetti:

"Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir."

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 13

HAYVANCILIK YAPAN KİŞİ SELİ ANLATTI

Selin yaşandığı bölgede hayvancılık yapan Fuat Ateş (40), sel nedeniyle ağılının yıkıldığını ve bazı hayvanlarının kayıp olduğunu söyledi.

Dün sabah derenin taşmaya başlaması ile bazı hayvanlarını ormanlık alana saldığını belirten Ateş, daha sonra kendisinin bölgeden uzaklaştığını anlattı.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 14

Bazı vatandaşların bölgede mahsur kaldığını öğrenince geri döndüğünü ifade eden Ateş, "Kendimizi kurtardık, ormana kaçtık. Buraları yıkıldı gitti her taraf. Çıktık ormana ağabeyimle burada bir vatandaşı gördük ağaçların kenarında. Bir şekilde onu kurtardık her yeri kırık şekilde." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 15

Ateş, ancak suların ortasında kalan ve feryat eden kişilere ulaşmadıklarını ifade etti.

Sesin geldiği yerlerini arama kurtarma ekiplerine gösterdiklerini belirten Ateş, "Sağ olsunlar bizi dinleyip gidip baktılar 2 canlı çıkarıldı. Biz kendi acımızı onları görünce unuttuk. Bizim acı değil. Bizimki olur geri gelir. Hanımla burasını daha da iyi yaparız. Cana gelmesin. Suyun yükselmesini gördük ben buraya müdahale bile edemedim. 50 baş hayvanım vardı." diye konuştu.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 16

NE OLMUŞTU?

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre bölgeye son 500 yılda en yoğun yağışın düştüğü belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 17

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 18

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 19

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmıştı.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 20

Bölgede ikisi önceki gün, üçü de dün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 21

Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Zanlının yakalanması çalışması sürüyor.

Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 22
Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 23
Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 24
Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 25
Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 26
Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti - 27
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