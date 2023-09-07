Kırklareli'nde sel faciası | Kaçak bungalov tesisinde 5 kişi hayatını kaybetti
Kırklareli'ndeki sel faciasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 5 vatandaşın hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan selde kaybolanlar arasında yer alan tatil için bölgeye gelen doktor Selman Bağışlar ile öğrenci eşi Mihriban Bağışlar'ın suların yükselmeye başladığında ailelerine telefonda "sel geldiğini" haber verdiği ve araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada sel sularının çifti sürüklediği öğrenildi.
Sel ve taşkınların vurduğu Kırklareli Longoz Ormanları'nda bulunan bungalov tatil tesisindeki evlerinin sürüklenmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayıp.