Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın nedeniyle sürüklendi. NTV yayınında konuşan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, selde 1'i çocuk 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. İğneada'da sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.

VİDEO: İş makinesi selin ortasında kaldı

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Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 2

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 3

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 4

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 5

4 KİŞİ KURTARILDI

Bölgede ormanda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 6

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ KAYIP

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, 1'i çocuk 5 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Gün ''5 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmekte. Yoğun yağış etkisini yitirdi. İlçe merkezinde sorun yok. Demirköy-İğneada yolu kontrollü ulaşıma açıldı. Kayıp kişilerin turist olarak geldikleri 4'ü yetişkin 1'i çocuk olduğu söyleniyor.'' dedi.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 7

DHA: 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı (DHA), İğneada'da sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 8

DEMİRKÖY-İĞNEADA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolunu kapladı, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 9

İŞ MAKİNESİ SELİN ORTASINDA KALDI

Bölgede yol ve köprü çalışması yapan kara yollarına bağlı bir iş makinesi akıntının ortasında kaldı. Suyun yükseldiğini gören operatör öncesinde araçtan çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 10

Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı, bazı evler ve çiftlikleri su bastığı belirtildi.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 11

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ne gitti.

Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 12
Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 13
Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 14
Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 15
Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 16
Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp - 17
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