Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü, 5 kayıp
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın nedeniyle sürüklendi. NTV yayınında konuşan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, selde 1'i çocuk 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. İğneada'da sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.