Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın nedeniyle sürüklendi. Selde kaybolan vatandaşlar için arama çalışması başlatıldı. AFAD, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.

VİDEO: İş makinesi selin ortasında kaldı

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Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 2

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 3

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 4

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 5

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı 6 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre kayıp 4 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 6

DEMİRKÖY-İĞNEADA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolunu kapladı, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 7

İŞ MAKİNESİ SELİN ORTASINDA KALDI

Bölgede yol ve köprü çalışması yapan kara yollarına bağlı bir iş makinesi akıntının ortasında kaldı. Suyun yükseldiğini gören operatör öncesinde araçtan çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu.

Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 8

Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı, bazı evler ve çiftlikleri su bastığı belirtildi.

Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 9

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ne gitti.

Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 10
Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 11
Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 12
Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 13
Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 14
Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor - 15
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