Kırklareli'nde sel felaketi: 2 can kaybı, 4 kişi aranıyor
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı. İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın nedeniyle sürüklendi. Selde kaybolan vatandaşlar için arama çalışması başlatıldı. AFAD, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.