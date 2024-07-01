Kırklareli’nde arıza yapan patlayıcı yüklü kamyon polisi alarma geçirdi

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden yola çıkan, içerisinde 4 ton nitrat, 4 koli dinamit ve tetikleyicilerin bulunduğu A.Y. yönetimindeki 17 AB 264 plakalı kamyon Edirne Caddesi’nde arıza yaptı.

A.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi.