Kırklareli’nde arıza yapan patlayıcı yüklü kamyon polisi alarma geçirdi
Kırklareli’nde 4 ton nitrat, 4 koli dinamit ve tetikleyici taşıyan kamyon, arıza yaptı. Kamyonun şoförü durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamyon sanayi sitesine götürüldü. Polis patlayıcı yüklü kamyonun etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlayıcılar, ekiplerin gözetiminde başka bir araca yüklenip, Pınarhisar’da faaliyet gösteren fabrikaya gönderildi.
Kırklareli’nde arıza yapan kamyonda yüklü patlayıcı maddelerin, güvenlik önlemleri altında başka bir kamyona yüklenerek nakliyesi sağlandı.