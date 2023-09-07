Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi

Kırklareli’ne bağlı İğneada’da selde kaybolan 6’ncı kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplr, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolan emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek’in cansız bedenine ulaştı. Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya yükselirken, bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 1

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan emekli öğretmen Şimşek'e (53) ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.

Aracının bulunduğu alanda arama çalışmaları yapılan Şimşek'in cansız bedeni ekiplerce bulundu.

Şimşek'in cenazesine ulaşılmasıyla İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Ahmet Baki Şimşek'in kayıp olarak aranan son kişi olduğu belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, içerisinde 18 bungalov evin olduğu konaklama tesisinin ruhsatsız olup olmadığı yönündeki soruyu "Bu, savcılığın meselesi, başsavcımız olayın üzerine, soruşturma başlatılmış durumda. Kimse merak etmesin soruşturma yapılacak ve gereği yapılacak." diye yanıtladı.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 3

Selde kaybolanlar arasında tatil için bölgeye gelen doktor Selman Bağışlar (27) ile beslenme ve diyetetik bölümü öğrencisi eşi Mihriban Bağışlar (25) da bulunuyordu.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 4

SELİN GELDİĞİNİ HABER VERMİŞLER

Suların yükselmeye başladığı sırada ailelerine telefonda "sel geldiğini" haber verip, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları ancak sel sularının çifti sürüklediği öğrenildi.

Çiftin cenazesi araçlarının yakınında bulundu.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 5

Üç ay önce evlenen çiftin yakınları aramaların başladığı andan itibaren bölgede yer aldı. Umutlu haber bekleyen yakınları, çiftin cesetlerinin cenaze araçlarına konmasıyla gözyaşlarını tutamadı.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 6

TESİS RUHSATSIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'ndeki sel felaketinde vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 7

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Olayla soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşan Tunç şunları kaydetti:

"Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir."

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 8

HAYVANCILIK YAPAN KİŞİ SELİ ANLATTI

Selin yaşandığı bölgede hayvancılık yapan Fuat Ateş (40), sel nedeniyle ağılının yıkıldığını ve bazı hayvanlarının kayıp olduğunu söyledi.

Dün sabah derenin taşmaya başlaması ile bazı hayvanlarını ormanlık alana saldığını belirten Ateş, daha sonra kendisinin bölgeden uzaklaştığını anlattı.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 9

Bazı vatandaşların bölgede mahsur kaldığını öğrenince geri döndüğünü ifade eden Ateş, "Kendimizi kurtardık, ormana kaçtık. Buraları yıkıldı gitti her taraf. Çıktık ormana ağabeyimle burada bir vatandaşı gördük ağaçların kenarında. Bir şekilde onu kurtardık her yeri kırık şekilde." ifadelerini kullandı.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 10

Ateş, ancak suların ortasında kalan ve feryat eden kişilere ulaşmadıklarını ifade etti.

Sesin geldiği yerlerini arama kurtarma ekiplerine gösterdiklerini belirten Ateş, "Sağ olsunlar bizi dinleyip gidip baktılar 2 canlı çıkarıldı. Biz kendi acımızı onları görünce unuttuk. Bizim acı değil. Bizimki olur geri gelir. Hanımla burasını daha da iyi yaparız. Cana gelmesin. Suyun yükselmesini gördük ben buraya müdahale bile edemedim. 50 baş hayvanım vardı." diye konuştu.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 11

NE OLMUŞTU?

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre bölgeye son 500 yılda en yoğun yağışın düştüğü belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 12

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 13

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 14

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmıştı.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 15

Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Zanlının yakalanması çalışması sürüyor.

Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 16
Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 17
Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 18
Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 19
Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 20
Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi - 21
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