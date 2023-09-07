Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi
Kırklareli’ne bağlı İğneada’da selde kaybolan 6’ncı kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplr, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolan emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek’in cansız bedenine ulaştı. Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya yükselirken, bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ekipler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan emekli öğretmen Şimşek'e (53) ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.
Aracının bulunduğu alanda arama çalışmaları yapılan Şimşek'in cansız bedeni ekiplerce bulundu.
Şimşek'in cenazesine ulaşılmasıyla İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Ahmet Baki Şimşek'in kayıp olarak aranan son kişi olduğu belirtildi.