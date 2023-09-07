Kırklareli’ndeki sel faciasında can kaybı 6’ya yükseldi

Ateş, ancak suların ortasında kalan ve feryat eden kişilere ulaşmadıklarını ifade etti.

Sesin geldiği yerlerini arama kurtarma ekiplerine gösterdiklerini belirten Ateş, "Sağ olsunlar bizi dinleyip gidip baktılar 2 canlı çıkarıldı. Biz kendi acımızı onları görünce unuttuk. Bizim acı değil. Bizimki olur geri gelir. Hanımla burasını daha da iyi yaparız. Cana gelmesin. Suyun yükselmesini gördük ben buraya müdahale bile edemedim. 50 baş hayvanım vardı." diye konuştu.