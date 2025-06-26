Kırkpınar Güreşleri ne zaman? 2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlangıç ve bitiş tarihi

Türk kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük bir coşkuyla Edirne'de düzenlenecek. Güreşseverlerin merakla beklediği Kırkpınar Güreşleri'nin tarihleri netleşti. Bu yıl 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali öncesinde, güreşlerde yer alacak 40 pehlivanın yer aldığı torbalar belli oldu. Peki, 2025 Kırkpınar Güreşleri ne zaman başlıyor, hangi gün sona erecek?

Kırkpınar Güreşleri ne zaman? 2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlangıç ve bitiş tarihi - 1

2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tarih araştırmaları her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılmaya başladı. Her yıl Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Güreşleri, Türkiye için tarihsel anlamda da çok önemli bir yerde bulunuyor. Kırkpınar Güreşleri, UNESCO tarafından “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” listesine alınmış tarihi bir etkinliktir. 14. yüzyıldan bu yana düzenlendiği kabul edilen bu güreşler, dünyanın en eski spor organizasyonlarından biridir. Her yıl temmuz ayında Edirne’de gerçekleştirilen Kırkpınar, hem sportif hem de kültürel yönüyle dikkat çeker.

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Kırkpınar Güreşleri ne zaman? 2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlangıç ve bitiş tarihi - 2

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN VE NEREDE?

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 30 Haziran- 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri de 4-5-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Yağlı güreşler Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılır.

Kırkpınar Güreşleri ne zaman? 2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlangıç ve bitiş tarihi - 3

40 PEHLİVANIN YER ALACAĞI TORBALAR

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yer alacak 40 pehlivanın yer aldığı torbalar da belli oldu.

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

Eşleşme sistemine göre, alt torbada yer alan pehlivan üst torbada karşılaştığı rakibini yenerse bir sonraki turda kuraya üst torbadan katılmaya hak kazanıyor. Yani 4.torbada bulunan pehlivanın ilk turda 1. torbadaki rakibine karşı galip gelmesi halinde bir sonraki turda onun yerini alarak kuraya 1. torbadan katılıyor.

Kırkpınar Güreşleri ne zaman? 2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlangıç ve bitiş tarihi - 4

2025 BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ BELLİ Mİ NE KADAR?

Bu sene 664'üncüsü düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki para ödülleri henüz duyurulmadı. 2024 yılı ödülleri şöyleydi:

"Türkiye'nin başpehlivanı" unvanı alan sporcuya 550 bin lira, bu boyun ikincisine 275 bin lira, üçüncülere de 140'ar bin lira ödül verildi.

Başaltı boy birincisi 70 bin, büyük orta birincisi 40 bin, küçük orta büyük boy birincisi 30 bin, küçük orta küçük boy birincisi 20 bin, deste büyük boy birincisi 15 bin, deste orta boy birincisi 12 bin, deste küçük boy birincisi 10 bin, ayak ve tozkoparan birinciler 8 bin, teşvik boy birincilerine 6 bin, minik boy birincileri 5 bin lira ödül almaya hak kazandı.

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