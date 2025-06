Kırkpınar Güreşleri ne zaman? 2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlangıç ve bitiş tarihi

2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tarih araştırmaları her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılmaya başladı. Her yıl Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Güreşleri, Türkiye için tarihsel anlamda da çok önemli bir yerde bulunuyor. Kırkpınar Güreşleri, UNESCO tarafından “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” listesine alınmış tarihi bir etkinliktir. 14. yüzyıldan bu yana düzenlendiği kabul edilen bu güreşler, dünyanın en eski spor organizasyonlarından biridir. Her yıl temmuz ayında Edirne’de gerçekleştirilen Kırkpınar, hem sportif hem de kültürel yönüyle dikkat çeker.