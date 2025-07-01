Kırkpınar Güreşleri tarihi: 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar? 2025 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda?
Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri her sene olduğu gibi bu yıl da 664. kez sahne alacak. Başpehlivanın belirleneceği güreşler öncesinde Kırkpınar Festivali kapsamında konserler, etkinlikler düzenleniyor. 826 pehlivanın mücadele edeceği Kırkpınar, UNESCO’ nun ‘’İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’nde yer alıyor. Peki, 664. Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi kanalda?
Kırkpınar Güreşleri heyecanı başladı. Edirne Sarayiçi'nde kurulan er meydanında düzenlenen Yağlı Güreşlere bu sene 826 pehlivan, başpehlivanlık için katılıyor. Rivayete göre Rumeli'ye fetih için giden akıncılar güreş tutarken vefat ederler ve güreşler de bu olaydan doğarak gelenek haline gelir. 2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 30 Haziran'da başladı. Peki, güreşler ne zaman?