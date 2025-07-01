Kırkpınar Güreşleri tarihi: 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar? 2025 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda?

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri her sene olduğu gibi bu yıl da 664. kez sahne alacak. Başpehlivanın belirleneceği güreşler öncesinde Kırkpınar Festivali kapsamında konserler, etkinlikler düzenleniyor. 826 pehlivanın mücadele edeceği Kırkpınar, UNESCO’ nun ‘’İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’nde yer alıyor. Peki, 664. Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi kanalda?

Kırkpınar Güreşleri tarihi: 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar? 2025 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? - 1

Kırkpınar Güreşleri heyecanı başladı. Edirne Sarayiçi'nde kurulan er meydanında düzenlenen Yağlı Güreşlere bu sene 826 pehlivan, başpehlivanlık için katılıyor. Rivayete göre Rumeli'ye fetih için giden akıncılar güreş tutarken vefat ederler ve güreşler de bu olaydan doğarak gelenek haline gelir. 2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 30 Haziran'da başladı. Peki, güreşler ne zaman?

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Kırkpınar Güreşleri tarihi: 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar? 2025 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? - 2

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz günlerinde düzenlenecek. Kırkpınar Güreşleri TRT Spor ekranından canlı olarak aktarılacak.

Kırkpınar Güreşleri tarihi: 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar? 2025 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? - 3

KIRKPINAR GÜREŞLERİ ÖDÜLLERİ 

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülleri henüz paylaşılmadı. Ancak 2024 yılında dağıtılan ödüller şöyleydi:

''Türkiye'nin başpehlivanı" unvanı alan sporcuya 550 bin lira, bu boyun ikincisine 275 bin lira, üçüncülere de 140'ar bin lira ödül verildi.

Başaltı boy birincisi 70 bin, büyük orta birincisi 40 bin, küçük orta büyük boy birincisi 30 bin, küçük orta küçük boy birincisi 20 bin, deste büyük boy birincisi 15 bin, deste orta boy birincisi 12 bin, deste küçük boy birincisi 10 bin, ayak ve tozkoparan birinciler 8 bin, teşvik boy birincilerine 6 bin, minik boy birincileri 5 bin lira ödül almaya hak kazandı.

Kırkpınar Güreşleri tarihi: 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar? 2025 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? - 4

KIRKPINAR PROGRAMI

4 Temmuz Cuma günü, saat 10.00’da 664. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü Selimiye Meydanı önünde karşılanacak.

10.20’de kortej yürüyüşüyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapılacak, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilecek ve Eski Camii’de mevlit okutulacak.

Saat 14.00’te güreşler başlayacak.

18.30’da ise Sarayiçi Er Meydanı’nda resmi açılış töreni düzenlenecek. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı’nın okunmasıyla tören başlayacak. 2024 yılı Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilecek.

Törenin sonunda Sarayiçi Er Meydanı’nda tüm pehlivanların katıldığı resmi geçit töreni yapılacak.

Saat 21.00’de Moğollar konseri olacak.

Kırkpınar Güreşleri tarihi: 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar? 2025 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? - 5

5 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da Kırkpınar'da dualı çayır Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş heyecanı başlayacak.

Saat 21.00’de Sarayiçi Konser Alanı’nda Haluk Levent sahne alacak.

6 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da başlayan güreşler gün boyu devam edecek.

14.30’da 2026 Yılı 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Unvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satışa çıkarılacak.

Büyük Türk Bayrağı, geçit töreniyle protokolün ve tüm güreşseverlerin selamına sunulacak.

Saat 17.30’da, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık güreşi yapılacak. Ödül töreni düzenlenecek ve dereceye giren pehlivanlara ödülleri ve madalyaları takdim edilecek.

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