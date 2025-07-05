Kırkpınar'da altın kemere en yakın isim : Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında?

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde ederek altın kemerin sürekli sahibi olmak istiyor. Peki, Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında?

Kırkpınar'da altın kemere en yakın isim : Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında? - 1

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. 2013 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası’nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan’ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı.



TÜRKİYE HABERLERİ

Kırkpınar'da altın kemere en yakın isim : Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında? - 2

2022 yılında yapılan 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinde, 4. Finike Yağlı Güreşlerinde, 24. Feslikan Yağlı Güreşlerinde, 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve 48. Taşköprü Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.

Kırkpınar'da altın kemere en yakın isim : Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında? - 3

2023 yılında 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birinci olarak Türkiye başpehlivanı ünvanı aldı. Aynı yıl 46 güreşe katılan Yusuf Can, 58. Çan Süleyman Şahin Yağlı Güreşleri, 17. Kartepe Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 7. Bigadiç Yağlı Güreşleri, 4. Alaçam Ziraat Odası Geyikkoşan Yağlı Güreşleri, 3. Denizli Yağlı Güreşleri, 2. Serik Yağlı Güreşleri ve 1. Yozgat Sürmeli Yağlı Güreşlerinde de birinci olarak toplam 8 başpehlivanlık kazandı. İlk kez düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligini 5. sırada tamamladı.


Kırkpınar'da altın kemere en yakın isim : Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında? - 4

2024 yılında geçen yıl olduğu gibi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kazanarak altın kemeri taktı. Kırkpınar haricinde 348. Kabulbaba Yağlı Güreşleri, 21. İvrindi Akçalören Yağlı Güreşlerinde, 30. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde, 73. Gerede Esentepe Yağlı Güreşleri'nde ve 33. Altınyayla Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık kazandı.

2025 yılında 30. Havza Yağlı Güreşleri'ni birinci bitirerek başpehlivanlığı kazandı.

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