Kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü
Mardin'de kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Barış Allak yaşamını yitirdi. Kavganın oyun oynamak isteyen grupla iş yeri çalışanları arasında kirli okey takımı yüzünden çıktığı, araya giren Barış'ın başından vurulduğu öğrenildi.
Barış Allak
Kıraathanede kirli okey takımı kavgası cinayetli sonlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.