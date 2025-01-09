Kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü

Sokağa da taşan kavgada S.K. (40), F.B. (18) ve Barış Allak (20) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.