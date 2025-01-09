Kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü

Mardin'de kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Barış Allak yaşamını yitirdi. Kavganın oyun oynamak isteyen grupla iş yeri çalışanları arasında kirli okey takımı yüzünden çıktığı, araya giren Barış'ın başından vurulduğu öğrenildi.

Kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü - 1

Barış Allak

Kıraathanede kirli okey takımı kavgası cinayetli sonlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü - 2

Sokağa da taşan kavgada S.K. (40), F.B. (18) ve Barış Allak (20) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü - 3

Başına kurşun isabet eden Barış Allak, buradan sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Allak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kondu.

Kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü - 4

Allak’ın cenazesinin Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü - 5

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kavganın kıraathanede oyun oynayan bir grup ile çalışanlar arasında çıktığı öğrenildi.

Kirli okey takımı kavgası kanlı bitti: 20 yaşındaki Barış öldürüldü - 6

Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi. Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin soruşturma sürüyor.

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