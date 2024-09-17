Kirlilik avcılığı vurdu: Egeli balıkçılar umduğunu bulamadı
Ege bölgesindeki balıkçılar, denizlerdeki balık miktarı ve satışların İzmir Körfezi'ndeki kirlilikten dolayı düşük olduğunu dile getirdi. Geçen sene 1-15 Eylül arasında tutulan balık çeşidi ve miktarı bu yılın aynı döneminde yarı yarıya düştüğün dile getiren balıkçılar, balıkların yarısının yem olarak çiftliklere gittiğini dile getirdi.
Av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de denize açılan Egeli balıkçılar, denizlerdeki balık miktarı ve satışların düşük olması nedeniyle sezona umduğu gibi başlayamadıklarını belirtti.