Kirlilik ve küçük balık avcılığı müsilaj oluşumunu tetikliyor

Ancak şu anda görülen tek sıkıntının suyun üstünde yaşayan yavru hamsi, sardalya, çaça, istavrit gibi balıklarda olduğunu belirten Daban, "Genel olarak baktığımızda Marmara Denizi'nde aralık ayında yoğun bir denizanası patlaması görülüyor. Denizanası patlaması, aşırı üremesi ve zooplankton miktarının da çok az görülmesi sistemde sağlıksızlığı işaret etmektedir" şeklinde konuştu.

Daban, zooplankton miktarının az olması, denizanalarının aşırı üremesi ve küçük pelecik balık yavrularının yani hamsi, sardalya, çaça, istavrit gibi balık yavrularını az miktarda olmasının sistemde bir tehlikeye işaret olduğunu belirtti.