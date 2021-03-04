'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı

Samsun’un en kalabalık caddesi olan Mecidiye Çarşısı'na girmek için kuyrukta sıra bekleyen Murat Erman isimli vatandaş, “Denetimlerin sıkılaşması her açısından güzel bir gelişme. En azından bu virüs illetinden kurtuluruz. Vatandaşların işlek caddeye girmek için sıra beklemesi konusunda da sanırım güzergahları caddeden geçtiği için bekliyor olabilirler. İşi olanlar galiba çarşı içini kullanıyorlar. Geçmek gerektiği için bu yolu kullandıklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

HES kodu sorgulaması kuyruğunda da mesafe kuralına uyulmamasına tepki gösteren başka bir vatandaş ise şunları söyledi:



“Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyduğumuz sürece bu işler bir an önce biter ve sıkıntı kalmaz. Ama insanlarımız buna izin vermiyor. Kendi kendilerine yaşıyorlar. Mesafemizi korumadıkça, maskemizi takmadığımız sürece bu virüsün temizleneceğini sanmıyorum. İnsanların kalabalık bir caddeye girmek için sıra beklemesi ise çok kötü bir durum.”