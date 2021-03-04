'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı

Corona virüs risk haritasında 'kırmızı' renkle 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Samsun'da kolluk kuvvetleri tedbir ve denetimleri artırırken, vatandaşlar ise HES kodu uygulaması yapılan kalabalık cadde girişlerinde kuyruk oluşturdu.

İHA 04.03.2021 - 15:47

'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı - 1
Yeniden normalleşme sürecine giren Türkiye’de normalleşmeye en uzak illerden biri de çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Samsun oldu.
'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı - 2
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı corona virüs vaka sayılarında son açıklanan rakamlara göre Samsun’da tespit edilen vaka sayısı bu hafta 3 bin 555 kişi olarak tespit edildi.
'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı - 3

 DİNAMİK DENETİM MODELİ

Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu ile birlikte normalleşmeye en uzak illerden biri olan Samsun’da kontrollü normalleşme dönemi kapsamında kolluk kuvvetleri dinamik denetim modeli faaliyeti gerçekleştirdi.
'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı - 4
Ekipler, temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak birlikte tam normalleşmeye geçilmesi için şehrin birçok yerinde denetim yaptı.
'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı - 5
Samsun Valiliği’nin talimatı ile kalabalık cadde ve sokaklardaki girişlerde HES kodu zorunluğu ile kalabalığın önüne geçilmesi hedeflendi.
'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı - 6

KALABALIK CADDELERE GİRMEK İÇİN KUYRUK

Vatandaşlar, riskli olmasına karşın kalabalık caddelere girmek için polis ekiplerinin HES kodu kontrolü yaptığı noktalarda kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk hem kuyrukta olmayan vatandaşlar hem de kuyrukta bekleyen vatandaşlar tarafından eleştirildi.
'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı - 7

''KORKARAK GELDİM"

Vaka sayısının pik yapmasına rağmen vatandaşların kalabalık caddelere girmek için sıra beklemesini eleştiren Seyit Ahmet Eliöz isimli vatandaş, “Bizim insanımız hiç mesafe kuralına uymuyor. Türkiye çapında kafe ve restoranları açılan yerler var. Samsun’da mesafe kuralına uyulmadığından buralar açılmadı. Mesafe kuralını hatırlatıyoruz, yine de uyulmuyor. Böyle olunca elbette ki Samsun vaka sayısında Türkiye’de 1. sırada olur. Kalabalık cadde girişlerinde HES kuyruğu var. Ben de mecbur beklemek zorunda kaldım. İlimizde çok sayıda kişi koronadan vefat etti. Ben Ladik ilçesinden Samsun’a korkarak geldim. Ladik’te de virüs var ama Samsun’da virüs kapmaktan çok korkuyorum. Bazı vatandaşlar kurallara uymadığı için Samsun vaka sayısında Türkiye birincisi oluyor. Samsun’umuza yazık oluyor” dedi.
'Kırmızı' alarm veren Samsun'da önlemler de kuyruklar da arttı - 8

Samsun’un en kalabalık caddesi olan Mecidiye Çarşısı'na girmek için kuyrukta sıra bekleyen Murat Erman isimli vatandaş, “Denetimlerin sıkılaşması her açısından güzel bir gelişme. En azından bu virüs illetinden kurtuluruz. Vatandaşların işlek caddeye girmek için sıra beklemesi konusunda da sanırım güzergahları caddeden geçtiği için bekliyor olabilirler. İşi olanlar galiba çarşı içini kullanıyorlar. Geçmek gerektiği için bu yolu kullandıklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

HES kodu sorgulaması kuyruğunda da mesafe kuralına uyulmamasına tepki gösteren başka bir vatandaş ise şunları söyledi:

“Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyduğumuz sürece bu işler bir an önce biter ve sıkıntı kalmaz. Ama insanlarımız buna izin vermiyor. Kendi kendilerine yaşıyorlar. Mesafemizi korumadıkça, maskemizi takmadığımız sürece bu virüsün temizleneceğini sanmıyorum. İnsanların kalabalık bir caddeye girmek için sıra beklemesi ise çok kötü bir durum.”

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