Kırmızı alarm verildi. Meriç'te sular yükseliyor, çok sayıda ekip bekliyor

Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri kritik eşikte seyrediyor.

Bölgesel yağışlar ve Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salması nedeniyle bir aydır yükseliş eğilimindeki Tunca ve Meriç nehirleri iki hafta önce kısa süreli taşkın yapması sonrası yatağına dönmüştü.