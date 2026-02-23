Ramazan imsakiyesi banner
Kırmızı alarm verildi. Meriç'te sular yükseliyor, çok sayıda ekip bekliyor

23.02.2026 12:47

Kritik seviyeye yakın akan Meriç Nehri "kırmızı" ikaz seviyesinde takip ediliyor. Çevre illerden gelen destek ekipler görev yerlerinde beklerken mahsur kalan vatandaş ve hayvanlar kurtarılıyor.

Kırmızı alarm verildi. Meriç'te sular yükseliyor, çok sayıda ekip bekliyor
Edirne'de günler süren yağış yüzünden Meriç ve Tunca Nehirleri taştı. Araziler su altında kaldı.

Kırmızı alarm verildi. Meriç'te sular yükseliyor, çok sayıda ekip bekliyor
Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri kritik eşikte seyrediyor.

 

Bölgesel yağışlar ve Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salması nedeniyle bir aydır yükseliş eğilimindeki Tunca ve Meriç nehirleri iki hafta önce kısa süreli taşkın yapması sonrası yatağına dönmüştü.

Kırmızı alarm verildi. Meriç'te sular yükseliyor, çok sayıda ekip bekliyor
Geçen hafta başında ise Tunca, özellikle yatağına yakın köylerdeki tarım arazileri ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'ndaki taşkını sonrası Meriç'e katıldığı Kirişhane bölgesinde de taşkın yaptı.

 

Meriç'in su hacmi nedeniyle nehre katılırken geri tepmeye başlayan Tunca Nehri, kent merkezinde de yükselmeye başladı.

TARİHİ KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI
TARİHİ KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Gözleri neredeyse kapanma düzeyine gelen nehrin yükselmesi nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bölgedeki turistik tesislerle araziler sular altında kaldı.

MERİÇ İÇİN "KIRMIZI" ALARM
MERİÇ İÇİN "KIRMIZI" ALARM

Meriç Nehri'nde de debi oldukça yükseldi.

 

Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneydeki nehre yakın köylerde Meriç yatağına sınırda akıyor.

 

Debisi, 1431 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehri'nde yazlık ve kışlık seddeleri suyun aşması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor.

Kırmızı alarm verildi. Meriç'te sular yükseliyor, çok sayıda ekip bekliyor
Kritik seviyeye kısmen yakın akan Meriç "kırmızı" ikaz seviyesinde takip ediliyor.

 

Olası taşkın için Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında oluşturulan kriz masasında alınan karar gereği bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Kırmızı alarm verildi. Meriç'te sular yükseliyor, çok sayıda ekip bekliyor
Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya gibi illerden ekipler kente gelerek görev yerlerinde beklemeye başladı.

 

Taşkın nedeniyle Bosnaköy mevkisinde mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar ekiplerce kurtarıldı.