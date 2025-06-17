''Kırmızı elmas'' hasadı başladı: Kilosu 70-80 liradan alıcı buluyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak nitelendirilen Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı. 13 bin dekar alanda 10 bin ton rekolteye ulaşılması beklenen çilek, tarlada 70-80 liradan alıcı buluyor.

''Kırmızı elmas'' hasadı başladı: Kilosu 70-80 liradan alıcı buluyor - 1

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yetiştirilen ve 'kırmızı elmas' olarak adlandırılan Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderilen çilek, tarlada kilogramı 70-80 lira arasında alıcı buluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

''Kırmızı elmas'' hasadı başladı: Kilosu 70-80 liradan alıcı buluyor - 2

Yaklaşık 13 bin dekar alanda üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde bu yıl 10 bin tonluk rekolte bekleniyor. Ancak bu yıl yaşanan kırağı olayı nedeniyle hasat mayıs ayı başı yerine, mayıs sonunda başlayabildi.

Çilek hasadı için tarlada inceleme yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Normal şartlarda çilek hasadı 1 Mayıs'ta başlardı. Ancak bu yıl ülkemizin 61 ilini etkileyen don olayı nedeniyle çileklerde yanma yaşandı. Hasat 1 ay gecikmeli başladı ve bu gecikme sadece Kurşunlu bölgesinde 3 buçuk milyon lira civarında bir kayba yol açtı. Ayrıca genç fidanların bu yıl daha fazla ekilmesi de rekoltede düşüşe neden oldu" dedi.

''Kırmızı elmas'' hasadı başladı: Kilosu 70-80 liradan alıcı buluyor - 3

İhracattan bahseden Çelik, "Bildiğiniz gibi her sene zaten buradan ihracata ürün gidiyor, bu her yıl devam ediyor. Bu sene de, hasadın geç başlamasına neden olan soğuklardan dolayı biraz gecikme yaşandı, ama şu anda dört farklı ülkeden ihracatçılar buralarda geziyor, bir talep var. Bu ülkeler Irak, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'' şeklinde konuştu.

''Kırmızı elmas'' hasadı başladı: Kilosu 70-80 liradan alıcı buluyor - 4
''Kırmızı elmas'' hasadı başladı: Kilosu 70-80 liradan alıcı buluyor - 5
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