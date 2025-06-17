''Kırmızı elmas'' hasadı başladı: Kilosu 70-80 liradan alıcı buluyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak nitelendirilen Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı. 13 bin dekar alanda 10 bin ton rekolteye ulaşılması beklenen çilek, tarlada 70-80 liradan alıcı buluyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yetiştirilen ve 'kırmızı elmas' olarak adlandırılan Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderilen çilek, tarlada kilogramı 70-80 lira arasında alıcı buluyor.