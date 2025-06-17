''Kırmızı elmas'' hasadı başladı: Kilosu 70-80 liradan alıcı buluyor

Yaklaşık 13 bin dekar alanda üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde bu yıl 10 bin tonluk rekolte bekleniyor. Ancak bu yıl yaşanan kırağı olayı nedeniyle hasat mayıs ayı başı yerine, mayıs sonunda başlayabildi.

Çilek hasadı için tarlada inceleme yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Normal şartlarda çilek hasadı 1 Mayıs'ta başlardı. Ancak bu yıl ülkemizin 61 ilini etkileyen don olayı nedeniyle çileklerde yanma yaşandı. Hasat 1 ay gecikmeli başladı ve bu gecikme sadece Kurşunlu bölgesinde 3 buçuk milyon lira civarında bir kayba yol açtı. Ayrıca genç fidanların bu yıl daha fazla ekilmesi de rekoltede düşüşe neden oldu" dedi.