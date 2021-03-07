Kırmızı ilde tam kapanma

Kırmızı il kategorisindeki Aksaray'da bugün tam kapanma uygulanıyor. Önceden uygulanan kısıtlamaların aksine, market, bakkal, fırın ve kasaplar bile kapalı. Tek istisna ise süt üreticileri.

DHA 07.03.2021 - 11:02

Kırmızı ilde tam kapanma - 1
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı.
Kırmızı ilde tam kapanma - 2
Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek.
Kırmızı ilde tam kapanma - 3
Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor. Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı.
Kırmızı ilde tam kapanma - 4
Tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.
Kırmızı ilde tam kapanma - 5
Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Aksaray'daki vaka sayısı 123,08’den 140,89’a yükseldi.
Kırmızı ilde tam kapanma - 6
Vali Hamza Aydoğdu, hafta içi denetimler sırasında yaptığı açıklamada, ''Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak '' dedi.
Kırmızı ilde tam kapanma - 7
Pazar günü yasağı ikinci güncellemeye kadar devam edecek.
Kırmızı ilde tam kapanma - 8
Kırmızı ilde tam kapanma - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER