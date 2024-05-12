Kırmızı ışığa takılmak istemedi; İrem’in ölümüne neden oldu

“BANA SARI YANIYORDU”

15 yıla kadar hapsi istenen sürücü Ramazan Kılınç ise iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, kendisini şöyle savundu:

“Işıklara geldiğimde bana sarı ışık yanıyordu. Ben yeşilden sarıya dönerken geçtim. Bu sırada aracımın hızı tahminen 60-70 kilometreydi. Işıkları geçtikten sonra aniden iki kadın aracımın önüne çıktı. O sırada aracımın frenine bastım, ancak mesafe kısa olduğu için duramayarak çarptım. Araçtan inip 112’yi aradık, yaralılara yardım etmeye çalıştık. Yeşilden sarıya geçerken geçtim suçlamaları kabul etmiyorum.”

Sanık sürücü Ramazan Kılınç, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.