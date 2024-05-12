Kırmızı ışığa takılmak istemedi; İrem’in ölümüne neden oldu

Adana’da otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip, yaya yolunda çarptığı İrem Alper’in ölümüne, ablası Gizem Alper’in ise yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, tutuklu sanık Ramazan Kılınç hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kırmızı ışığa takılmak istemedi; İrem’in ölümüne neden oldu - 1

Adana’da kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip genç İrem’in ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde 30 Mart günü, Ramazan Kılınç yönetimindeki 07 HZR 01 plakalı otomobil, kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçerek, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan İrem ve ablası Gizem Alper’e çarptı.

İrem Alper yaşamını yitirirken, ablası Gizem Alper ise yaralandı.

Kazadan sonra sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırmızı ışığa takılmak istemedi; İrem’in ölümüne neden oldu - 2

Cumhuriyet savcısı kazayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp iddianameyi hazırladı. Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin yaptığı inceleme sonucunda iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sürücü Ramazan Kılınç’ın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve sanık sürücü ile kaza sırasında sürücünün yanındaki kuzeni Ramazan Demir’in ifadelerine yer verildi.

Bilirkişi raporunda, sürücü Ramazan Kılınç’ın kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı, ölen İrem ve ablası Gizem Alper’in de yolun karşısına geçerken yaya yolunu kullanmadıkları gerekçesiyle her üçünün de eşit derecede asli kusurlu olduğu belirtildi.
Kırmızı ışığa takılmak istemedi; İrem’in ölümüne neden oldu - 3

“ARACI HIZLANDIRDI”

Kazada yolcu koltuğunda olan Ramazan Demir'in iddianamede yer alan ifadesi, kazanın nasıl olduğunu ayrıntılarıyla ortaya koydu.

Sürücü sanık ile polis okulu yönünden çarşı istikametine giderken Altınova ışıklarına geldiklerini belirten Ramazan Demir, “Kırmızı ışığa yakalanmamak için dayımın oğlu aracı hızlandırdığı sırada aniden iki kadın aracın önüne çıktı. Dayımın oğlu durmayarak bu bayanlara çarptı. Biz 20-35 metre ileride durduk, araçtan inerek 112 ekibini aradım, kadınlara yardım etmeye çalıştım.” dedi.
Kırmızı ışığa takılmak istemedi; İrem’in ölümüne neden oldu - 4

“BANA SARI YANIYORDU”

15 yıla kadar hapsi istenen sürücü Ramazan Kılınç ise iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, kendisini şöyle savundu:

“Işıklara geldiğimde bana sarı ışık yanıyordu. Ben yeşilden sarıya dönerken geçtim. Bu sırada aracımın hızı tahminen 60-70 kilometreydi. Işıkları geçtikten sonra aniden iki kadın aracımın önüne çıktı. O sırada aracımın frenine bastım, ancak mesafe kısa olduğu için duramayarak çarptım. Araçtan inip 112’yi aradık, yaralılara yardım etmeye çalıştık. Yeşilden sarıya geçerken geçtim suçlamaları kabul etmiyorum.”

Sanık sürücü Ramazan Kılınç, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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