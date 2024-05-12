Kırmızı ışığa takılmak istemedi; İrem’in ölümüne neden oldu
Adana’da otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip, yaya yolunda çarptığı İrem Alper’in ölümüne, ablası Gizem Alper’in ise yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, tutuklu sanık Ramazan Kılınç hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi.
Adana’da kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip genç İrem’in ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde 30 Mart günü, Ramazan Kılınç yönetimindeki 07 HZR 01 plakalı otomobil, kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçerek, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan İrem ve ablası Gizem Alper’e çarptı.
İrem Alper yaşamını yitirirken, ablası Gizem Alper ise yaralandı.Kazadan sonra sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı.