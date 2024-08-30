Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1'i ağır 2 yaralı
Tokat'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobilin 2 motosiklete çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta Niksar Yolu Kavşağı'nda saat 14.30 sıralarında kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Yusuf Y. (34) yönetimindeki 60 ADP 844 plakalı otomobil, önce kavşaktan geçen Bekir Can Taşkesen (27) yönetimindeki 34 DRU 292 motosiklete, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Kürşat Çalışkan (36) idaresindeki 34 DEV 1959 plakalı motosiklete çarptı.