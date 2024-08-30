Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1'i ağır 2 yaralı

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobilin 2 motosiklete çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1'i ağır 2 yaralı - 1

Tokat'ta Niksar Yolu Kavşağı'nda saat 14.30 sıralarında kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Yusuf Y. (34) yönetimindeki 60 ADP 844 plakalı otomobil, önce kavşaktan geçen Bekir Can Taşkesen (27) yönetimindeki 34 DRU 292 motosiklete, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Kürşat Çalışkan (36) idaresindeki 34 DEV 1959 plakalı motosiklete çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1'i ağır 2 yaralı - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1'i ağır 2 yaralı - 3

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1'i ağır 2 yaralı - 4

Tedaviye alınan yaralılardan Taşkesen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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