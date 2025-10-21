Kırmızı ışık ihlali üç günde bir can alıyor: Amaç caydırıcılığı artırmak! İşte madde madde yeni trafik cezaları

KIRMIZI IŞIK İHLALİ NEDENİYLE ÜÇ GÜNDE BİR ÖLÜM YAŞANIYOR

Kural hatalarının can kayıpları üzerindeki dağılımı da sunumda paylaşılan veriler arasında yer aldı.

Buna göre; 7 bin 741 kural hatası 6 bin 351 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

En çok yapılan kural hatası ise hız ihlali olarak ön plana çıktı.

Verilerde bu kazalarda günde ortalama bin 55 kişinin yaralandığına işaret edildi.

Sunumda 2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle her üç günde bir kişinin öldüğüne işaret edildi.