Kırmızı ışık ihlali üç günde bir can alıyor: Amaç caydırıcılığı artırmak! İşte madde madde yeni trafik cezaları

Trafik cezalarını artıracak düzenleme Meclis'e geldi. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, trafik cezalarında artış yaşanacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yeni kanun teklifine ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumda teklifte yer alan düzenlemeler anlatıldı, trafik kazalarının önlenmesi kapsamında cezaların caydırıcılığı değerlendirildi.

TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin amacının, kazaları önlemek, can kaybını aza indirmek ve sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek olduğu anlatılan sunumda, zamanla bir trafik kültürü inşa edilmek istendiği belirtildi.

KURAL İHLALİNİ ÖVENE CEZA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Yerlikaya, kanun teklifinde, sosyal medyada kural ihlalini övenlere 25 bin TL para cezası uygulanacağını açıkladı. 

CAN KAYIPLARI GERİLİYOR

Sunumda 2015 yılından bu yana trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına ilişkin verilere yer verildi.

Yurt genelindeki trafik kazalarında 2015 yılında günde ortalama 20,6 can kaybı yaşanırken, 2024 yılına gelindiğinde bu oranın 17,4'e gerilediği anlatıldı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ NEDENİYLE ÜÇ GÜNDE BİR ÖLÜM YAŞANIYOR

Kural hatalarının can kayıpları üzerindeki dağılımı da sunumda paylaşılan veriler arasında yer aldı.
Buna göre; 7 bin 741 kural hatası 6 bin 351 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

En çok yapılan kural hatası ise hız ihlali olarak ön plana çıktı.

Verilerde bu kazalarda günde ortalama bin 55 kişinin yaralandığına işaret edildi.

Sunumda 2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle her üç günde bir kişinin öldüğüne işaret edildi.

KALEM KALEM YENİ CEZALAR

Sunumda trafik cezalarında yapılacak artışlara da yer verildi.

Yeni teklife göre, çakarlı araç kullanmanın cezası 276 bin 345 lira olacak.

Aynı zamanda sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak, çakar takılan araç da trafikten 60 gün men edilecek.

SALDIRI AMACIYLA ARAÇTAN İNMENİN CEZASI

Kanun teklifinde saldırı amacıyla araçtan inme ve yol kapama maddesi de düzenlendi.

2021-2025 yılları arasında trafikteki saldırılar sonucu 123 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Benzer olaylarda 31 binden fazla kişi de yaralandı.

Yeni teklifle saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası 180 bin liraya yükselecek.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Araç da 60 gün bağlanacak.

KONVOY YAPARAK YOL KAPATMA

Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyulma olacak.

Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalara ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el koyma ve trafikten men uygulanacak.

TERS YÖNDE ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

Ters yöne giren araçlar nedeniyle 2024 yılı içerisinde 52 kişi yaşamını yitirdi.

Benzer olaylarda 3 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

Yeni teklifle tek yönlü yollarda ters yönde gitmenin cezası 10 bin TL olacak.

Bölünmüş yolda ters yöne girmeye 20 bin TL ve şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmeye 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

MAKAS ATMANIN CEZASI

Teklifle makas atmanın cezası da artacak.

Makas atan araçlar geçen yıl beş kişinin ölümüne neden olmuştu.

Yeni kanun teklifine göre, yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak.

MOTOSİKLETLE AKROBATİK HAREKETLERE CEZA NE KADAR?

Motosiklet sürücülerinin akrobatik hareket yapmaları sonucunda ehliyetleri 60 gün iptal olacak.

Yarış yapmaları durumunda ise ehliyetleri 2 yıl alınacak ve 60 gün trafikten men edilecek.

DRİFT ATMANIN CEZASI

Aracıyla drift yapan sürücülere ise 140 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet iptali ve trafikten men uygulanacak.

Bu sebeple 5 yıl içinde 2. defa ehliyetine el konulan sürücülerin, ehliyetleri iptal olacak.

DUR İHTARINA UYMAMAK

Dur ihtarına uymayan sürücüler geçen yıl altı cana mal oldu.

Kazalarda 390 kişi yaralandı.

Son altı yılda dokuz güvenlik görevlisi benzer kazalarda şehit oldu.

Eski cezası 2 bin 270 lira olan dur ihtarına uymama cezası, yeni düzenleme ile birlikte 200 bin lira olacak ve 60 gün ehliyet iptali ve trafikten men edilecek.

YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME

Yeni düzenleme ile birlikte bir sürücünün şehir içinde araçtayken yüksek sesli müzik dinlemesine 3 bin TL para cezası uygulanacak.

Araçta mevzuata aykırı olarak ilave ses sistemi kullanımına ise 21 bin TL para cezası, 30 gün trafikten men uygulanacak.

Ayrıca taktırılan aykırı ses sistemleri araçlardan sökülecek.

CEP TELEFONU VE YAKIN TAKİBİN CEZASI

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak kaza riskini dört kat artırıyor.

Mesajlaşmada bu risk 23 kata yükseliyor.

Yeni düzenleme cep telefonu kullanımına yönelik cezayı da artıracak.

Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek.

Üçüncü kez cep telefonuyla araç kullanırken yakalanma durumunda ise sürücünün ehliyetine 30 gün el konulacak.

Yakın takibin cezası ise 5 bin liraya yükselecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

2024 yılında alkollü araç kullanmaya 18 bin 452 TL para cezası ve alkolmetreye üflememenin neticesinde ayrıca 2 yıl süreyle kişinin ehliyetine el koyma yaptırımı uygulanıyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte 5 yıl içinde bir kez alkollü araç kullanma cezası 25 bin TL ve 6 ay ehliyet iptali, ikinci kez alkollü araç kullanımına 50 bin TL ve 2 yıl ehliyet iptali, üçüncü kez alkollü araç kullanımına ise 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma uygulanacak.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanmaya ise 150 bin TL para cezası ve süresiz sürücü belgesi iptali uygulanacak.

Alkol testi yaptırmayanlara ise 150 bin TL para cezası uygulanacak ve 5 yıl boyunca ehliyetlerine el konulacak. Ehliyete el koyulma süresi daha önce 2 yıldı.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA

Emniyet kemeri kullanımı kazalarda can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 önlüyor.

Son altı yılda kazalarda yolcu konumunda bulunan 15 yaş ve altı bin 126 çocuk yaşamını yitirdi.

Yeni kanun emniyet kemeri takmamanın cezasını da artırıyor.

Emniyet kemeri kullanmayan sürücü ve yolcuya 2 bin 500 lira ceza uygulanacak.

Geriye doğru bir yıl içinde dördüncü kez ihlalde ise sürücü belgesine 30 gün el konulacak.

15 yaşından küçük çocuklara kemer taktırmamanın cezası ise 5 bin lira olacak.

KURAL İHLALİNİ YAYMAK VE ÖVMEK

Hız yaptığı anları sosyal medyada paylaşan sürücülere uygulanan ceza da yeni düzenlemeyle artacak.

Basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya yoluyla trafik kural ihlalini paylaşım yaparak görüntülerini yayanlara 25 bin lira para cezası kesilecek.

YERLEŞİM YERİ HIZ İHLALİ CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Mevzuatta belirtilen hız sınırlarının yerleşim yeri içinde aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle:

6–10 km/s arası 2.000 TL
11–15 km/s arası 4.000 TL
16–20 km/s arası 6.000 TL
21–25 km/s arası 8.000 TL
26–35 km/s arası 12.000 TL
36–45 km/s arası 15.000 TL
46–55 km/s arası 20.000 TL para cezası ve 30 gün ehliyetine el koyma
56–65 km/s arası 25.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el koyma
66 km/s ve üzeri 30.000 TL para cezası ve 90 gün ehliyetine el koyma

Not: Sürücü eğer hız sınırı şehir içi 50 km/s olan yerde, artı 45-55 km/s daha hızlı giderse (yani 95-105 arası hız ile giderse) 30 gün ehliyet iptali uygulanacak. 50 km/s hız sınırı olan yerde 106-115 arası hızla gidenlerin 60 gün, 116'yı geçen hızlarda ise 90 gün olarak uygulanacak.

HIZ SINIRLARINA GÖRE YENİ RADAR CEZALARI

Teklif, hız sınırının 30km/s ve 50km/s olduğu yollarda gerçekleşmesi muhtemel ihlalleri de düzenliyor.

Buna göre; 30 km/s hız sınırı olan yollarda;

36-40km/s 2 bin lira
41-45 km/s 4 bin lira
45-50 km/s 6 bin lira
51-55 km/s 8 bin lira
56-65 km/s 12 bin lira
66-75 km/s 15 bin lira
76-85 km/s 20 bin lira
86-95 km/s 25 bin lira
96+ km/s 30 bin lira

50km/s hız sınırı olan yollarda

56-60 km/s 2 bin lira
61-62 km/s 4 bin lira
66-70 km/s 6 bin lira
71-75 km/s 8 bin lira
76-85 km/s 10 bin lira
86-95 km/s 15 bin lira
96-105 km/s 20 bin lira (30 gün ehliyete el koyma)
106-115 km/s 25 bin lira (60 gün ehliyete el koyma
116+ km/s 30 bin lira (90 gün ehliyete el koyma)

HIZ SINIRLARINA GÖRE YENİ RADAR CEZALARI

Hız sınırı 90 km/s olan yolarda

100-105 km/s 2 bin lira
106-110 km/s 4 bin lira
111-115 km/s 6 bin lira
116-120 km/s 8 bin lira
121-130 km/s 12 bin lira
131-140 km/s 15 bin lira
141-150 km/s 20 bin lira
151-160 km/s 25 bin lira
161+ km/s 30 bin lira

Hız sınırı 110 km/s olan yollarda

121-125 km/s 2 bin lira
126-130 km/s 4 bin lira
131-135 km/s 6 bin lira
136-140 km/s 8 bin lira
141-150 km/s 12 bin lira
151-160 km/s 15 bin lira
171-180 km/s 25 bin lira
181+ km/s 30 bin lira

Hız sınırının 140 km/s olan yollarda

151-155 km/s 2 bin lira
156-160 km/s 4 bin lira
161-165 km/s 6 bin lira
166-170 km/s 8 bin lira
171-180 km/s 12 bin lira
181-190 km/s 15 bin lira
191-200 km/s 20 bin lira (30 gün ehliyete el koyma)
201-210 km/s 25 bin lira (60 gün ehliyete el koyma)
211+ km/s 30 bin lira (90 gün ehliyete el koyma)

ŞERİT İZLEME VE DEĞİŞTİRME

Şerit kurallarına uymamanın cezası da artıyor.

Yeni teklifle şerit izleme kurallarına uymamanın cezası 5 bin lira olacak.

Ağır taşıtlar için bu ceza 10 bin lira olarak uygulanacak.

AMBULANS VE İTFAİYELERE YOL VERMEME CEZASI

Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme cezası 46 bin TL olacak ve 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.

Yeni kanun teklifine göre, 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE CEZALAR NE KADAR OLACAK?

Sürücülerin, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyeti alınacak.

Eğer bir sürücü 6 kez ışık ihlali yaparsa ehliyeti iptal edilecek.

