Kırmızı ışık ihlali üç günde bir can alıyor: Amaç caydırıcılığı artırmak! İşte madde madde yeni trafik cezaları
Trafik cezalarını artıracak düzenleme Meclis'e geldi. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, trafik cezalarında artış yaşanacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yeni kanun teklifine ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumda teklifte yer alan düzenlemeler anlatıldı, trafik kazalarının önlenmesi kapsamında cezaların caydırıcılığı değerlendirildi.
TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin amacının, kazaları önlemek, can kaybını aza indirmek ve sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek olduğu anlatılan sunumda, zamanla bir trafik kültürü inşa edilmek istendiği belirtildi.
KURAL İHLALİNİ ÖVENE CEZA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Yerlikaya, kanun teklifinde, sosyal medyada kural ihlalini övenlere 25 bin TL para cezası uygulanacağını açıkladı.