Kırmızı ışık ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, önce 2 araca ardından da yön levhasına çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı - 1

Olay çevre yolunda meydana geldi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırmızı ışık ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı - 2

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı araç, önce iki araca sonra da yön levhasına çarparak durabildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı - 3

Kazada araçlarda bulunan A.O.B., F.B. ve B.G. yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı - 4

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı - 5

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı - 6

F.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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