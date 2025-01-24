Kırmızı ışık ihlali yapan araç kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı
Elazığ'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, önce 2 araca ardından da yön levhasına çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay çevre yolunda meydana geldi.
Olay çevre yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı araç, önce iki araca sonra da yön levhasına çarparak durabildi.
Kazada araçlarda bulunan A.O.B., F.B. ve B.G. yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
F.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.