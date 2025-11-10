Kırmızı ışıkta feci kaza: Kamyon altı araca çarptı
10.11.2025 12:43
AA
Hatay'da bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyenlere çarptı. Kazada dört kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı
Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Anadolu Ajansı
ALTI ARAÇTA HASAR
Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon kırmızı ışıkta bekleyen bir cip, bir TIR ve dört otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Anadolu Ajansı
DÖRT KİŞİ YARALANDI
Yaralanan dört kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden bilgi aldı.