Kırmızı ışıkta feci kaza: Kamyon altı araca çarptı

Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon kırmızı ışıkta bekleyen bir cip, bir TIR ve dört otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.