Kırmızı ışıkta feci kaza: Kamyon altı araca çarptı

10.11.2025 12:43

AA

Hatay'da bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyenlere çarptı. Kazada dört kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta feci kaza: Kamyon altı araca çarptı
Anadolu Ajansı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

ALTI ARAÇTA HASAR 1
Anadolu Ajansı

ALTI ARAÇTA HASAR

Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon kırmızı ışıkta bekleyen bir cip, bir TIR ve dört otomobile çarptı.

 

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI 2
Anadolu Ajansı

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Yaralanan dört kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Kaza yerinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden bilgi aldı.