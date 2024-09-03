Kırmızı listede yer alıyordu, Silivri kıyılarında görüldü: “Hala yaşam umudu olduğunu gösteriyor”
İstanbul’un Silivri ilçesi kıyılarında su samuru görüldü. Neslinin tehlike altında olmasından dolayı Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde bulunan su samurunun Marmara Denizi’nde görülmesi, kirlilikle mücadele eden bölge için umut oldu.
Kirlilikle mücadele eden Marmara Denizi’nde su samuru görüldü.
Dünya genelinde 13 su samuru türü bulunurken Türkiye’de bu türlerden sadece Avrasya su samuru (lutra lutra) görülüyor.
Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da yayılım gösteren, akarsu, nehir, göl, bataklık ve deniz kıyısı gibi çeşitli sucul habitatlarda yaşayan Avrasya su samuru, 2020’de Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi’ne girdi ve tehlikeye yakın kategorisinde listelendi.
Denizlerdeki ve akarsulardaki kirlenme nedeniyle habitatları tehdit altında olan tür, geçen hafta İstanbul’un Silivri ilçesi kıyılarında görüldü ve çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.