Kırmızı listedeki çizgili sırtlan yıllar sonra görüntülendi
Kahramanmaraş’ta en son 43 yıl önce görünen çizgili sırtlan, bir bekçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre bir sulama kanalı çevresinde gezen çizgili sırtlan, daha sonra gözden kayboldu. “Doğanın çöpçüleri” olarak bilinen çizgili sırtlanlar, leşle besleniyor. Çizgili sırtlanların bu yüzden, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.
Anadolu’nun nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için “kırmızı liste”de yer alan çizgili sırtlan, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde görüntülendi.