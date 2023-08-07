Kırmızı listedeki çizgili sırtlan yıllar sonra görüntülendi

Kahramanmaraş’ta en son 43 yıl önce görünen çizgili sırtlan, bir bekçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre bir sulama kanalı çevresinde gezen çizgili sırtlan, daha sonra gözden kayboldu. “Doğanın çöpçüleri” olarak bilinen çizgili sırtlanlar, leşle besleniyor. Çizgili sırtlanların bu yüzden, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.

Kırmızı listedeki çizgili sırtlan yıllar sonra görüntülendi - 1

Anadolu’nun nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için “kırmızı liste”de yer alan çizgili sırtlan, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırmızı listedeki çizgili sırtlan yıllar sonra görüntülendi - 2

Bir bekçinin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar, çizgili sırtlanın ilçede 43 yıl sonra alınan ilk kaydı oldu.

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde bekçilik yapan Ali Bülbül, su kanalında bir hayvan olduğunu fark etti.

Hayvanı incelediğinde çizgili sırtlan olduğunu anlayan Bülbül, hemen cep telefonuna sarıldı.

Kırmızı listedeki çizgili sırtlan yıllar sonra görüntülendi - 3

Sırtlan, bir süre kanal çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Canlı hayvanlara ve insanlara saldırmayan çizgili sırtlanlar, “doğanın çöpçüleri” olarak biliniyor.

Kırmızı listedeki çizgili sırtlan yıllar sonra görüntülendi - 4

Leşlerle beslenen çizgili sırtlanların, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.

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