Kırmızı Toros lüks araç oldu, başına gelmeyen kalmadı!

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Cemil Özdemir'e, hiç gitmediği İstanbul'dan 1985 model aracına 15 HGS cezası geldi. 10 bin liranın üzerinde borcun gözüktüğünü ve miktarın her geçen gün arttığını belirten Özdemir "Araştırdığımızda lüks bir aracın geçiş yaptığını gördük. Benim ruhsatımda aracımın 1985 model olduğu yazıyor. Niye o şahsa ulaşmıyorlar?" sözleriyle tepki gösterdi.

Kırmızı Toros lüks araç oldu, başına gelmeyen kalmadı! - 1

Kastamonu'da 1985 model kırmızı Renault Toros marka aracına hiç gitmediği İstanbul'dan yanlışlıkla 15 HGS cezası geldiği iddia edilen kişi icralık oldu.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Müsellimler köyünde yaşayan Cemil Özdemir'in telefonuna geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul 18. İcra Dairesi'nden icra mesajı geldi. Çevresindeki vatandaşların dolandırıcıların atmış olabileceğini söylemesi üzerine mesajı dikkate almayan Cemil Özdemir'i bir süre sonra arayan ve avukat olduğunu söyleyen kişi, İstanbul'daki otoyollardan kaçak geçiş yaptığını ve bu sebeple ödemediği borçları ödemesi gerektiğini söyledi.

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Kırmızı Toros lüks araç oldu, başına gelmeyen kalmadı! - 2

"15 CEZALI HGS GEÇİŞİ BULUNUYOR"

Daha sonra İstanbul 18. İcra Dairesi'nden Özdemir'in evine icra ödeme tebliği gönderildi. Konu ile ilgili araştırma yapan Cemil Özdemir, farklı tarihlerde aracının 15 kez İstanbul'daki otoyollardan geçtiğini ve HGS ücretlerinin ödenmediğini öğrendi.

Kırmızı Toros lüks araç oldu, başına gelmeyen kalmadı! - 3

İstanbul 18. İcra Dairesi'ne itiraz dilekçesi gönderen Cemil Özdemir, aracı ile hiç İstanbul'a gitmediğini belirterek durumun düzeltilmesini istedi. Aracı 2013 yılında satın aldığını belirten Cemil Özdemir şöyle konuştu:

"İstanbul 18. İcra Dairesi'nden evime icra kağıdı geldi. Daha sonra E-Devlet uygulamasından baktığımızda HGS'den birçok kaçak geçiş gözüktüğünü gördük. Geçiş saatleri falan gözükünce şoke oldum. Daha sonra araştırdığımızda lüks bir aracın geçiş yaptığını gördük.

Kırmızı Toros lüks araç oldu, başına gelmeyen kalmadı! - 4

Benim ruhsatımda aracımın 1985 model olduğu yazıyor. Niye o şahsa ulaşmıyorlar? Bu memurların işgüzarlığından kaynaklanıyor. Ben kağıtları aldım, dilekçeler yazdırdım ve İstanbul'a 18. İcra Dairesi'ne yolladım. Dosyaya henüz cevap gelmedi."

Kırmızı Toros lüks araç oldu, başına gelmeyen kalmadı! - 5

"ARACIM İSTANBUL'UN YOLUNU GÖRMEDİ"

Aracı genellikle ilçeye giderken kullandığını belirten Özdemir, "Ben, bu aracı 2013 yılında aldım. Bu araçla ben sadece Kastamonu'ya, Ağlı, Seydiler, Küre ve Daday ilçelerine gittim. 10 yıl önce muhtarlık seçimleri için bir kez Ankara'ya gittim. Benim aracım İstanbul'un yolunu görmedi, İstanbul'a ayak basmadı." dedi.

Kırmızı Toros lüks araç oldu, başına gelmeyen kalmadı! - 6

"HGS'DEN GEÇEN O ŞAHSIN BULUNUP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

10 bin liranın üzerinde borcun gözüktüğünü ve miktarın her geçen gün arttığını ifade eden Özdemir, "Ben köylü bir vatandaşım. Ben İstanbul'a da gitmiyorum, nerenin nereye bağlı olduğunu da bilmiyorum. Bu cezalar geldiği müddetçe hakkımda icra takibi başlatılıyor. Tabii diğer cezalı geçişler için de icra takipleri başlatılacak. Ben o adamın da bulunup cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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