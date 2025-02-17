Kırmızı Toros lüks araç oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Cemil Özdemir'e, hiç gitmediği İstanbul'dan 1985 model aracına 15 HGS cezası geldi. 10 bin liranın üzerinde borcun gözüktüğünü ve miktarın her geçen gün arttığını belirten Özdemir "Araştırdığımızda lüks bir aracın geçiş yaptığını gördük. Benim ruhsatımda aracımın 1985 model olduğu yazıyor. Niye o şahsa ulaşmıyorlar?" sözleriyle tepki gösterdi.
Kastamonu'da 1985 model kırmızı Renault Toros marka aracına hiç gitmediği İstanbul'dan yanlışlıkla 15 HGS cezası geldiği iddia edilen kişi icralık oldu.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Müsellimler köyünde yaşayan Cemil Özdemir'in telefonuna geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul 18. İcra Dairesi'nden icra mesajı geldi. Çevresindeki vatandaşların dolandırıcıların atmış olabileceğini söylemesi üzerine mesajı dikkate almayan Cemil Özdemir'i bir süre sonra arayan ve avukat olduğunu söyleyen kişi, İstanbul'daki otoyollardan kaçak geçiş yaptığını ve bu sebeple ödemediği borçları ödemesi gerektiğini söyledi.