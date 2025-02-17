Kırmızı Toros lüks araç oldu, başına gelmeyen kalmadı!

"HGS'DEN GEÇEN O ŞAHSIN BULUNUP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

10 bin liranın üzerinde borcun gözüktüğünü ve miktarın her geçen gün arttığını ifade eden Özdemir, "Ben köylü bir vatandaşım. Ben İstanbul'a da gitmiyorum, nerenin nereye bağlı olduğunu da bilmiyorum. Bu cezalar geldiği müddetçe hakkımda icra takibi başlatılıyor. Tabii diğer cezalı geçişler için de icra takipleri başlatılacak. Ben o adamın da bulunup cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.