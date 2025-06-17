Kırmızımsı kabuğu, iri diş yapısı, yoğun kokusu var İlgi odağı oldu
Muğla'nın Ula ilçesinde, bölgeye özgü aroması ve lezzetiyle dikkat çeken Ula sarımsağı için üretici buluşması ve tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 2024 yılı itibarıyla coğrafi işaret tescili alan Ula sarımsağı kamuoyuna tanıtılırken, üretimin artırılması ve ürünün pazarlama değerinin yükseltilmesine yönelik sürdürülen projeler hakkında bilgi verildi.
Kırmızımsı kabuğu, iri diş yapısı, yoğun kokusu ve kendine has aromasıyla öne çıkan Ula sarımsağı, sadece yöre halkı değil, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tüketiciler tarafından da ilgiyle karşılanmaya başladı.