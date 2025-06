Kırmızımsı kabuğu, iri diş yapısı, yoğun kokusu var İlgi odağı oldu

Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can: "Ula sarımsağı bizim için çok kıymetli"



Etkinlikte konuşan Süreyya Can ise üretici destekleri ve gelecek hedefleriyle ilgili şunları söyledi: "Ula olarak özellikle tarım alanında önemli adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 400 kilogram tohumluk sarımsağı çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bu sürece 6 üreticiyle başladık, bu yıl ise hedefimiz bu sayıyı 10'a çıkarmak. Geçen yıl Tarım Müdürlüğümüzün bütçesinden ve Sarımsak Derneği'nin katkılarıyla tohum desteği sağladık. Bu yılki hedefimiz sözleşmeli üretim modeline geçmek. Böylece ürünlerimizi doğrudan pazarlayabileceğimiz yeni pazar kanalları oluşturmayı planlıyoruz. Her ne kadar ülke genelinde sarımsak üretiminde büyük bir paya sahip olmasak da, Ula Sarımsağı geçtiğimiz yıl coğrafi işaret aldı. Aroması, tadı, antioksidan değeri ve yüksek besin içeriğiyle adeta bir şifa kaynağı olan bu ürün, bizim için çok kıymetli. Biz de Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ürünün marka ve katma değerini artırmak için çalışıyoruz. Destek veren tüm derneklere, STK'lara, İlçe Müdürlüğümüze, üreticilerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Ula sarımsağını çok daha geniş kitlelerle buluşturacağız"