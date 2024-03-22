Kırmızı renkli çöl tozları geliyor: “Pazartesiden itibaren çok yoğun bir döneme gireceğiz”
Türkiye, pazartesi gününden itibaren Sahra Çölü üzerinden gelecek toz taşınımının etkisi altına girecek. Çölden gelen tozun “bahar alerjisi” denilen kuru öksürük ve hapşırığa neden olabileceğine dikkat çeken İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Akciğer rahatsızlıkları bulunanlar, mutlaka 3 hafta boyunca bulabiliyorlarsa; partikül tutucu maske takmalı. Bulamıyorlarsa normal maske kullanmalı.” dedi.
Sahra Çölü’nden taşınan toz, pazartesi günü Türkiye’ye ulaşacak. Toz taşınımının salı günü de etkili olması bekleniyor.