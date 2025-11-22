Kirpiklerini yaptırmaya gitti, gözüne yapıştırıcı kaçtı! "Gözlerim göremez hale geldi"
İHA
İstanbul Esenyurt'ta Dilara Çalışkan isimli genç kadın, gittiği güzellik merkezinde kirpiklerini yaptırmak isteyen kirpiklerine sürülen yapıştırıcının gözlerine kaçması sonucu kısmi körlük yaşadı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kirpikleri yaptırmak için geçtiğimiz çarşamba günü bir güzellik salonuna giren Dilara Çalışkan, korku dolu anlar yaşadı.
İddiaya göre yanlış model kirpik yapıldığı için bunun değiştirilmesini isteyen genç kadına bir çalışan, "Şimdi yaparsak sorun olur, 2 gün kalsın sonra değiştirelim." dedi.
Ancak iş yeri sahibi ise iddiaya göre işlemin hemen yapılmasını söyledi. İşlemin yapıldığı sırada sürülen yapıştırıcı maddenin gözüne kaçması sonucunda genç kadın acı çektiğini ve bulanık gördüğünü belirtti.
İŞLETMEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
İş yeri sahibine tepki gösteren Dilara Çalışkan, bu kişinin kendisine hareket ve tehditte bulunduğunu da öne sürdü.
Polise haber veren genç kadın daha sonra hastaneye gitti. Acil serviste tedavisi yapılamayan Çalışkan, uzman göz doktoruna gitti. Genç kadın, doktorun kendisine kimyasal maddenin göz retinasına kadar girdiğni ve yaşadığı geçici körlüğün de bu nedenle olduğunu söylediğini anlattı.
İlaç tedavisinin devam ettiği genç kadın ise güzellik salonundan şikayetçi oldu.
"KÖR OLABİLİRDİM"
Yaşadığı süreci anlatan Dilara Çalışkan, "Bir jel sürdüler, o jel gözümün içine işlemeye başladı. O sırada kirpiklerimi çekiyorlardı, gözlerim göremez hale geldi, canım yanıyordu. Ben de tepki göstererek polisi aradım ama hatalı işlem yapmadıklarını söylediler." dedi.
Olayın ardından kısmi körlük yaşayan genç kadın, "Ben kör olabilirdim, bu durumun sorumlusu ise güzellik salonu. Bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum, benim başıma geldi, başka insanların başına gelmesin." diye konuştu.