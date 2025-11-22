Kirpiklerini yaptırmaya gitti, gözüne yapıştırıcı kaçtı! "Gözlerim göremez hale geldi"

İş yeri sahibine tepki gösteren Dilara Çalışkan, bu kişinin kendisine hareket ve tehditte bulunduğunu da öne sürdü.

Polise haber veren genç kadın daha sonra hastaneye gitti. Acil serviste tedavisi yapılamayan Çalışkan, uzman göz doktoruna gitti. Genç kadın, doktorun kendisine kimyasal maddenin göz retinasına kadar girdiğni ve yaşadığı geçici körlüğün de bu nedenle olduğunu söylediğini anlattı.

İlaç tedavisinin devam ettiği genç kadın ise güzellik salonundan şikayetçi oldu.