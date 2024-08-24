Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp

40 KİŞİ KURTARILDI

Ayrıca, meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi.