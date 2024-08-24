Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp

Birçok ilimizde sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Nevşehir’in Göreme beldesinde Kapadokya'yı vuran selde peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Nevşehir'de 1 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'de ise Bünyan ilçesinde araç ve evlerde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı. 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 1

NEVŞEHİR'DE SEL

Kırşehir'de merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 2

1 KİŞİ ÖLDÜ

Birçok tarlanın su altında kaldığı sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişi sel sularına kapıldı.

Akar, felaketten kurtulduktan sonra kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 3

Felaketin ardından yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı. Yağışlar, Boztepe ilçesi ve köylerinde de etkili oldu.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 4

KAYSERİ'DE SEL

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. 

Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 5

BİR KİŞİ KAYBOLDU

Sel nedeniyle araçlar sel sularına kapılırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 6

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 7

40 KİŞİ KURTARILDI

Ayrıca, meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 8

NEVŞEHİR GÖREME'DE SEL

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 9

Kısa sürede şiddetini artıran yağış sele neden oldu.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 10

PERCİBACALARINDAN KOPAN KAYA PARÇALARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı otomobiller peribacalarından düşen kaya parçaları nedeniyle zarar gördü.

Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi. Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 11

Kent merkezinde de etkisini hissettiren sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 12

Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 13

Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 14

Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 15
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 16
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 17
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 18
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 19
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 20
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 21
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp - 22
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