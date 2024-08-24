Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 1 kişi öldü, 1 kişi kayıp
Birçok ilimizde sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Nevşehir’in Göreme beldesinde Kapadokya'yı vuran selde peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Nevşehir'de 1 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'de ise Bünyan ilçesinde araç ve evlerde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı. 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
NEVŞEHİR'DE SEL
Kırşehir'de merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu.