Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Sağanak yağış dün birçok şehirde sel felaketine neden oldu. Nevşehir’de Kapadokya’yı vuran selde peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Kırşehir’de sele kapılan 1 çoban yaşamını yitirdi. Kayseri’den de can kaybı haberi geldi. Aracıyla sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentte sel nedeniyle mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri’de dün etkili olan sağanak yağış can kayıplarına neden oldu.