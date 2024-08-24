Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi

Sağanak yağış dün birçok şehirde sel felaketine neden oldu. Nevşehir’de Kapadokya’yı vuran selde peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Kırşehir’de sele kapılan 1 çoban yaşamını yitirdi. Kayseri’den de can kaybı haberi geldi. Aracıyla sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentte sel nedeniyle mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 1

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri’de dün etkili olan sağanak yağış can kayıplarına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 2

KIRŞEHİR'DE SEL

Kırşehir'de merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 3

1 KİŞİ ÖLDÜ

Birçok tarlanın su altında kaldığı sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişi sel sularına kapıldı.

Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar'ın sele kapılarak gözden kaybolmasının ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 4

Felaketin ardından yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı. Yağışlar, Boztepe ilçesi ve köylerinde de etkili oldu.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 5

KAYSERİ'DE SEL

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. 

Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 6

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİE ULAŞILDI

Sel nedeniyle araçlar sel sularına kapılırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Sel sularına kapılan araçtaki Muhittin Saraç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 7

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 8

40 KİŞİ KURTARILDI

Ayrıca, meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 9

NEVŞEHİR GÖREME'DE SEL

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 10

Kısa sürede şiddetini artıran yağış sele neden oldu.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 11

PERCİBACALARINDAN KOPAN KAYA PARÇALARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı otomobiller peribacalarından düşen kaya parçaları nedeniyle zarar gördü.

Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi. Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 12

Kent merkezinde de etkisini hissettiren sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 13

Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 14

Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 15

Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı.

Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 16
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 17
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 18
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 19
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 20
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 21
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 22
Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi - 23
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