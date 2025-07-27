Kırşehir’deki vahşette yeni gelişme: Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı

Kırşehir Belediye Başkanı ile üç kamu görevlisi hakkında, Hasan Aydoğan ile Şeyma Demir’in öldürülmesi olayına ilişkin "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla dava açıldı.

Kırşehir’deki vahşette yeni gelişme: Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı - 1

Kırşehir'de öldürülen Hasan Aydoğan'ın ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, olayda Kırşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları N.A., T.P., Zabıta Müdür Vekili M.G., Park ve Bahçeler Müdür Vekili A.K. ve özel güvenlik birim sorumlusu E.D.'nin ihmali olduğu iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi verdi.

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Kırşehir’deki vahşette yeni gelişme: Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı - 2

Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan raporda, Kırşehir Belediyesi'nin herhangi bir ihmali olmadığı belirtildi.

Kırşehir’deki vahşette yeni gelişme: Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı - 3

KARARI DANIŞTAY'A TAŞIDI

Avukat Alan, itiraz edip kararı Danıştay'a taşıdı.

Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası soruşturma izni verilerek, dosya Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kırşehir’deki vahşette yeni gelişme: Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı - 4

DAVA AÇILDI

Başsavcılık, Kırşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları N.A., T.P., Zabıta Müdür Vekili M.G., Park ve Bahçeler Müdür Vekili A.K. ve özel güvenlik birim sorumlusu E.D. hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla dava açtı.

Aynı dosyada adı geçen T.P. ve A.K. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ayrıca, sanık Sami Aydoğan’ın 2018 yılında işlediği iki ayrı kasten yaralama suçlarından toplam 5 bin TL para cezasına çarptırıldığı, yine iş yerindeki yetkili amirinin üzerine yürümesi nedeniyle de 3 günlük yevmiye kesme cezası verildiği dosyada yer aldı.

Hazırlanan iddianamede 4 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla dava açıldı.

Belediye Başkanı ve üç kamu görevlisi önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kırşehir’deki vahşette yeni gelişme: Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı - 5

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'de 25 Mart 2022 günü Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde özel şirkette çalışan 21 yaşındaki Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Şeyma Demir, otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.

Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi.
Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi.

İki sevgilinin ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren şüpheliler, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi.

Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı.

Otomobili de temizleyen iki şüpheli, köyden uzaklaştı.

Bir süre sonra çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.

Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.
Araçta Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu.

Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelemede beyaz bir otomobilin Aydoğan ve Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi.

Mobese görüntülerinde Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in otomobilde olduğu tespit edildi.

Kırşehir’deki vahşette yeni gelişme: Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı - 6

CESETLERİ BULUNDU

Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İki şüphelinin sorgularında "Cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık" itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Şeyma Demir'in olaydan üç gün sonra kıyıya vurmuş halde cesedi bulundu.

Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Hasan Aydoğan'ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı.

Ceset, bir çoban tarafından kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'nde bulundu.

Kırşehir’deki vahşette yeni gelişme: Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı - 7

İKİ SANIĞA İKİŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl mart ayında görülen karar duruşmada sanıklar ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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