Kırşehir’deki vahşette yeni gelişme: Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'de 25 Mart 2022 günü Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde özel şirkette çalışan 21 yaşındaki Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Şeyma Demir, otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.

Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi.

Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi.

İki sevgilinin ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren şüpheliler, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi.

Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı.

Otomobili de temizleyen iki şüpheli, köyden uzaklaştı.

Bir süre sonra çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.

Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

Araçta Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu.

Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelemede beyaz bir otomobilin Aydoğan ve Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi.

Mobese görüntülerinde Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in otomobilde olduğu tespit edildi.