Kırşehirlilerin favori çorbası: Haftanın 3 günü içiyorum, hiç hastaneye gitmedim

Kırşehir'de soğuk havaların etkisini arttırmasıyla birlikte vatandaşlar, sağlıklarını korumak ve zinde kalmak için kelle paça çorbası içiyor.

Kırşehirlilerin favori çorbası: Haftanın 3 günü içiyorum, hiç hastaneye gitmedim - 1

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hastalıklardan koruduğu bilinen kelle paça çorbası, kış aylarının vazgeçilmezi oldu.

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Kırşehirlilerin favori çorbası: Haftanın 3 günü içiyorum, hiç hastaneye gitmedim - 2

Birçok insan kelle paça çorbası içerek sağlıklarını korumaya çalışırken, aynı zamanda da özel baharatlarla hazırlanan çorba şehir genelinde kültürel yaşamın vazgeçilmez parçası haline dönüştü. 68 yaşındaki Ali Çelik; "Haftanın 3 günü kelle paça çorbası içiyorum, hiç hastaneye gitmedim. 20 yaşındaki genç kadar zinde hissediyorum" dedi.

''BAZI MÜŞTERİLERİM, GÜNLÜK İÇMEYE GELİYOR''

9 yaşından bu yana hizmet sektöründe olan İlhan Aydın ise işletmesinde ev usulü yaptığı kelle paça çorbasının müdavimleri olduğunu belirtti. Doktor tavsiyeli gelenlerin de olduğunu anlatan Aydın; "Doğal kelle paça çorbası yapıyorum ve hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum. Kuzu eti ve kuzu kellesi kullanarak çorbayı hazırlıyorum. Haftada 3 gün çorba içen insanlar var. Bazı müşterilerim ise günlük çorba içmeye geliyor" diye konuştu.

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