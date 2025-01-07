Kırşehirlilerin favori çorbası: Haftanın 3 günü içiyorum, hiç hastaneye gitmedim

Birçok insan kelle paça çorbası içerek sağlıklarını korumaya çalışırken, aynı zamanda da özel baharatlarla hazırlanan çorba şehir genelinde kültürel yaşamın vazgeçilmez parçası haline dönüştü. 68 yaşındaki Ali Çelik; "Haftanın 3 günü kelle paça çorbası içiyorum, hiç hastaneye gitmedim. 20 yaşındaki genç kadar zinde hissediyorum" dedi.

''BAZI MÜŞTERİLERİM, GÜNLÜK İÇMEYE GELİYOR''

9 yaşından bu yana hizmet sektöründe olan İlhan Aydın ise işletmesinde ev usulü yaptığı kelle paça çorbasının müdavimleri olduğunu belirtti. Doktor tavsiyeli gelenlerin de olduğunu anlatan Aydın; "Doğal kelle paça çorbası yapıyorum ve hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum. Kuzu eti ve kuzu kellesi kullanarak çorbayı hazırlıyorum. Haftada 3 gün çorba içen insanlar var. Bazı müşterilerim ise günlük çorba içmeye geliyor" diye konuştu.