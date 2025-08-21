Kırtasiye ürünleri için gözler BİM aktüel kataloğunda: 26 Ağustos BİM aktüel kataloğu paylaşıldı

BİM kırtasiye ürünleri kataloğu 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde bir kez daha gündemde geldi. Veliler ve öğrenciler, hem fiyat hem de çeşit açısından cazip bulunan kampanyaları yakından takip ediyor. Özellikle temel ihtiyaçlar arasında yer alan defter, silgi, kalem çeşitleri ile resim malzemeleri dikkat çekerken, ergonomik tasarımlı okul çantaları da öne çıkıyor.



Kataloğun raflara yansımasıyla birlikte mağazalara yoğun ilgi olması bekleniyor. Tüketiciler, stoklarla sınırlı kampanyalardan faydalanabilmek için sabah saatlerinde BİM şubelerini ziyaret etmeye hazırlanıyor.



BİM'E KIRTASİYE MALZEMELERİ GELDİ Mİ?



BİM'e kırtasiye ürünlerinin 22 Ağustos Cuma günü gelmesi bekleniyor. Defter, kalem, silgi, boya kalemi, cetvel seti ve okul çantası gibi ürünler, BİM'in uygun fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.



26 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA