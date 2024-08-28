Kırtasiye yardımı başvuruları 2024-2025: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir? Kimler başvuruda bulunabilir?
Kırtasiye yardımı başvurusu, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kala, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. İlk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala öğrenci ve velilerin kırtasiye telaşı başladı. Geçen seneye göre defter, kalem gibi ürünlerde fiyat artışı iki katına çıkarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bin 300 liralık kırtasiye yardımıyla, ihtiyacı olan ailelere kolaylık sağlıyor. Peki, 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, öğrenciler ve aileleri için bir kere verilen kırtasiye yardımı başvuruları, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için başladı. e-Devlet üzerinden alınan başvurular, ihtiyacı olan ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaları için büyük kolaylık sağlıyor. Peki, 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?