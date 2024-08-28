Kırtasiye yardımı başvuruları 2024-2025: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir? Kimler başvuruda bulunabilir?

Kırtasiye yardımı başvurusu, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kala, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. İlk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala öğrenci ve velilerin kırtasiye telaşı başladı. Geçen seneye göre defter, kalem gibi ürünlerde fiyat artışı iki katına çıkarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bin 300 liralık kırtasiye yardımıyla, ihtiyacı olan ailelere kolaylık sağlıyor. Peki, 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Kırtasiye yardımı başvuruları 2024-2025: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir? Kimler başvuruda bulunabilir? - 1

Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, öğrenciler ve aileleri için bir kere verilen kırtasiye yardımı başvuruları, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için başladı. e-Devlet üzerinden alınan başvurular, ihtiyacı olan ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaları için büyük kolaylık sağlıyor. Peki, 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

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Kırtasiye yardımı başvuruları 2024-2025: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir? Kimler başvuruda bulunabilir? - 2

2024-2025 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Kırtasiye yardımı başvuruları 2024-2025: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir? Kimler başvuruda bulunabilir? - 3

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunan aileler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül-21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

Kırtasiye yardımı başvuruları 2024-2025: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir? Kimler başvuruda bulunabilir? - 4

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

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