Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı? Eğitim öğretim yardımı (kırtasiye desteği) ne kadar, ödeme tarihi ne zaman?

Kırtasiye yardımı olarak bilinen eğitim öğretim yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. YÖK ve MEB sisteminde eğitim durumu bulunan öğrencilerin, eğitimde zorluk çekmemeleri adına kırtasiye masraflarını karşılamak hedefleniyor. Başvurular e-devlet üzerinden alınan kırtasiye yardımının başvuru şartları ve ödeme tutarı ise yeni eğitim yılına başlayacak öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman başlıyor?

Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı? Eğitim öğretim yardımı (kırtasiye desteği) ne kadar, ödeme tarihi ne zaman? - 1

Kırtasiye yardımı sayesinde ailelerin yükü hafifletilmek isteniyor. Çocukların eğitim öğretim giderlerinin bir bölümünü oluşturan kırtasiye masrafları için yılda bir defaya mahsus olmak üzere destek ödemesi yapılıyor. e-Devlet ekranında ''Eğitim Öğretim Yardımı'' olarak geçen kırtasiye desteği eğitim yılı başında ödenir. 2025 kırtasiye yardımı ne kadar?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı? Eğitim öğretim yardımı (kırtasiye desteği) ne kadar, ödeme tarihi ne zaman? - 2

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU TARİHİ BEKLENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca geliştirilen kırtasiye yardımı için başvurular e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresi üzerinden alınıyor. Ancak başvuru ekranı henüz aktifleşmedi.

Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı? Eğitim öğretim yardımı (kırtasiye desteği) ne kadar, ödeme tarihi ne zaman? - 3

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

Kırtasiye desteği ödemeleri, yılda bir defalık başvuruda belirtilen banka hesabına ya da PTT'ye 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yatırılır. Eğitim öğretim ödeneğinin son olarak 1500 TL civarında olduğu bildiriliyor.

Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı? Eğitim öğretim yardımı (kırtasiye desteği) ne kadar, ödeme tarihi ne zaman? - 4

KIRTASİYE (EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI) DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin,

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı malul hale gelenlerin, kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına ödeniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER