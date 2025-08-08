Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı? Eğitim öğretim yardımı (kırtasiye desteği) ne kadar, ödeme tarihi ne zaman?
Kırtasiye yardımı olarak bilinen eğitim öğretim yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. YÖK ve MEB sisteminde eğitim durumu bulunan öğrencilerin, eğitimde zorluk çekmemeleri adına kırtasiye masraflarını karşılamak hedefleniyor. Başvurular e-devlet üzerinden alınan kırtasiye yardımının başvuru şartları ve ödeme tutarı ise yeni eğitim yılına başlayacak öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman başlıyor?
Kırtasiye yardımı sayesinde ailelerin yükü hafifletilmek isteniyor. Çocukların eğitim öğretim giderlerinin bir bölümünü oluşturan kırtasiye masrafları için yılda bir defaya mahsus olmak üzere destek ödemesi yapılıyor. e-Devlet ekranında ''Eğitim Öğretim Yardımı'' olarak geçen kırtasiye desteği eğitim yılı başında ödenir. 2025 kırtasiye yardımı ne kadar?