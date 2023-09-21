Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu

Kırtasiye yardımı başvurusuna dair araştırmalar okulların açılmasıyla yoğunlaştı. Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir kereye mahsus olarak verilen kırtasiye yardımı başvurusu geçtiğimiz günlerde başladı. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu - 1

Kırtasiye yardımı başvurusu, okulların açılmasıyla binlerce öğrenci ve veliler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kırtasiye telaşı sürüyor. Öğrenci aileleri defter, kalem ve kağıt gibi ürünleri almak için kırtasiye yardımı başvurusunda bulunuyor. İşte, e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı...

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Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu - 2

BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

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Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu - 3

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunan aileler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül - 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu - 4

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

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