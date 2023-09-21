Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu
Kırtasiye yardımı başvurusuna dair araştırmalar okulların açılmasıyla yoğunlaştı. Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir kereye mahsus olarak verilen kırtasiye yardımı başvurusu geçtiğimiz günlerde başladı. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kırtasiye yardımı başvurusu, okulların açılmasıyla binlerce öğrenci ve veliler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kırtasiye telaşı sürüyor. Öğrenci aileleri defter, kalem ve kağıt gibi ürünleri almak için kırtasiye yardımı başvurusunda bulunuyor. İşte, e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı...