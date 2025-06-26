Kış aylarının favori çorbasıydı: Cips haline Avrupa'dan talep yağıyor, kilosu 250 TL

Tarhana üreticileri, özellikle çerezlik tarhanayı modern makineler yardımıyla cips haline getiriyor. Acılı, yoğurtlu, kremalı, kaymaklı ve fırınlanmış çeşitlerle hazırlanan bu ürünler paketlenerek başta Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere çok sayıda ülkeye gönderiliyor.

Avrupa sofralarında atıştırmalık olarak tüketilen cips tarhana, sağlıklı yapısı ve besin değeriyle ilgi görüyor. Bir zamanlar sadece kış aylarının çorbası olan tarhana, artık dört mevsim tüketilen ve dünya pazarlarında da yer bulan bir ürün haline geldi.