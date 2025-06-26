Kış aylarının favori çorbasıydı: Cips haline Avrupa'dan talep yağıyor, kilosu 250 TL
Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinden tescilli Kahramanmaraş tarhanası, artık sadece çorba olarak değil, cips formuyla da Avrupa sofralarında yerini alıyor.
Coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kahramanmaraş tarhanası, geleneksel yöntemlerle başlayıp modern tekniklerle üretilerek dünya pazarına açılıyor. Kentte her yıl yaklaşık 25 bin ton tarhana üretilirken, bunun 10 bin tonu yurt dışına ihraç ediliyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu pazarında da rağbet gören tarhana, iç pazarda ise 15 bin tonluk hacmiyle yerini koruyor.