Kış aylarının şifa kaynağı, kansere karşı koruyor: Geçen yıl 100 gramı 80 liraydı

Şehrin işlek noktaları olan Dörtyol kavşağı ve sokak kesişimlerinde tezgâh açan satıcılar, havaların iyice soğumasıyla satışların belirgin şekilde arttığını ifade etti. Geçen yıl 100 gramı 80 liradan satılan kestanenin, bu yıl 100 liraya alıcı bulduğu belirtildi.