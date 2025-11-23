Kış aylarının şifa kaynağı, kansere karşı koruyor: Geçen yıl 100 gramı 80 liraydı

23.11.2025 10:35

İHA

Havaların iyice soğumasıyla birlikte Erzincan sokaklarında kestane kokusu yeniden yükselmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunmaya devam ediyor.

Kış aylarının şifa kaynağı, kansere karşı koruyor: Geçen yıl 100 gramı 80 liraydı
Anadolu Ajansı

Erzincan'da uzun yıllardır bir kültür hâline gelen kestane tüketimi, özellikle akşam saatlerinde artan ilgiyle birlikte bu yıl da vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kış aylarının şifa kaynağı, kansere karşı koruyor: Geçen yıl 100 gramı 80 liraydı 1
IHA

Şehrin işlek noktaları olan Dörtyol kavşağı ve sokak kesişimlerinde tezgâh açan satıcılar, havaların iyice soğumasıyla satışların belirgin şekilde arttığını ifade etti. Geçen yıl 100 gramı 80 liradan satılan kestanenin, bu yıl 100 liraya alıcı bulduğu belirtildi.

Kış aylarının şifa kaynağı, kansere karşı koruyor: Geçen yıl 100 gramı 80 liraydı 2
Anadolu Ajansı

Kestaneciler, artık evlerde soba bulunmamasının tüketimi dışarıya yönlendirdiğini söyleyerek, "Gündüz satışlarımız az olur. Ocaklar ikindiden sonra yanar ve talep akşamları yoğunlaşır" dedi.

KANSERE KARŞI KORUYOR 3
Anadolu Ajansı

KANSERE KARŞI KORUYOR

Uzmanlar, kestanenin yalnızca lezzetli değil aynı zamanda güçlü bir şifa kaynağı olduğunu ve kestanenin kansere karşı koruyucu etkisi bulunduğunu belirtiyor.