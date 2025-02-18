Kış daha bitmedi... İstanbul ve Ankara'da kar alarmı: Sıcaklık 12 derece azalacak

HAVA SICAKLIĞI 8-12 DERECE AZALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması beklendiği belirtildi.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla hava sıcaklıklarının yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor." bilgisi verildi.