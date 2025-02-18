Kış daha bitmedi... İstanbul ve Ankara'da kar alarmı: Sıcaklık 12 derece azalacak
Yurt genelinde Sibirya'dan yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girildi. Meteoroloji'nin son hava raporlarına göre Ankara ve İstanbul'da bugün karla karışık yağmur, yarından itibaren ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yarından itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde 8 ila 12 derece azalacak ve soğuk hava 1 hafta boyuncu etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AKOM ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yaşanabilecek aksilikler için peş peşe uyarılar yapıldı.
Türkiye Sibirya'dan gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına girdi.
Hafta boyunca tüm bölgelerde yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara ve İstanbul'da bugün karla karışık yağmur, yarından itibaren ise kar yağışının etkili olacak.