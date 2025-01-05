Kış gecelerinin sessizliğini "Bozacı" sesiyle yankılandırıyor: 25 yıldır işini böyle sürdürüyor

"Yıldırım'da bir ağabeyimiz var. Babadan öğrendiğiyle boza yapıyor, bizim ustamız. Ondan alıyorum ben. Mısırdan yapıyor ve lezzeti hep aynı babası nasıl yapıyorsa öyle devam ediyor. İlk başladığımda Yıldırım'da satıyordum, sonra Nilüfer'e geldim ve yıllardır bu bölgedeyim. Kardeşim de Osmangazi tarafında satıyor. İlçede birer kişiden 3 kişiyiz."