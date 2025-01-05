Kış gecelerinin sessizliğini "Bozacı" sesiyle yankılandırıyor: 25 yıldır işini böyle sürdürüyor
Sindirim sisteminden bağışıklığa, cilt ve saç sağlığına kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen mayalı içecek boza, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sokak aralarında satılıyor.
Kış aylarında soğuk kış gecelerinin sessizliğini, uzaklardan gelen "Bozacı" sesiyle bozan Çelikpençe, yıllardır Nilüfer'in bütün mahallelerine ulaşmaya çalışıyor. Normalde kaynakçı olan, 10 yıldır da şehir içi nakliyede tır ve kamyon şoförlüğü yapan Çelikpençe, akşamları da boza satarak aile bütçesine ek gelir sağlıyor.