Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları 5-10 derece arası düştü. İstanbul'da hissedilen sıcaklık gölgede 10 derecelere düşerken Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde salı günü için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 2-3 derece artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili oluyor.