Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.