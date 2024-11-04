Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor

Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları 5-10 derece arası düştü. İstanbul'da hissedilen sıcaklık gölgede 10 derecelere düşerken Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde salı günü için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 2-3 derece artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor - 1

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor - 2

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde poyrazın da etkisiyle sıcaklık 10 derecelerde hissedilirken kuru soğuk ve ayaz etkili oluyor.

Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor - 3

Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar yaylalara çıkanlar için uyarıda bulundu.

Cuma gününde itibaren ise hava sıcaklıklarının 2-3 derece artması bekleniyor.

Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor - 5

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

4 Kasım Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak?

Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor - 6

5 Kasım Salı günü hava durumu nasıl olacak?

Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor - 7

6 Kasım Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak?

Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor - 8

7 Kasım Perşembe günü hava durumu nasıl olacak?

Kış geldi! Soğuk hava etkili oluyor, kar yağışı bekleniyor - 9

8 Kasım cuma günü hava durumu nasıl olacak?

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