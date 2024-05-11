Kış geri döndü! Sıcaklıklar düştü, 29 il için uyarı

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da yağmur sağanak şeklinde ve uzun süreli yağacak. Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor, İstanbul'da sıcaklık 14 dereceye geriledi, Başkent'te de yağmur geçişleri var, İzmir'de cumartesi yağış hafif, rüzgar ise yine şiddetli, Antalya'da yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Ankara 18, İzmir 19, Bursa 16, Antalya 24 derece.