Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı
Nisan ayının genelinde etkili olan bahar havası mayıs ayı ile birlikte yerini soğuk ve yağmurlu havaya bıraktı. Cumartesi günü yağışlar ülke genelinde görülecek, batı bölgelerde kuvvetli poyrazla beraber sıcaklık düşüyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul ve Bursa'da yağmur sağanak şeklinde ve uzun süreli yağacak. Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor, İstanbul'da sıcaklık 14 dereceye geriledi, Başkent'te de yağmur geçişleri var, İzmir'de cumartesi yağış hafif, rüzgar ise yine şiddetli, Antalya'da yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Ankara 18, İzmir 19, Bursa 16, Antalya 24 derece.