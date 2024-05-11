Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı

Nisan ayının genelinde etkili olan bahar havası mayıs ayı ile birlikte yerini soğuk ve yağmurlu havaya bıraktı. Cumartesi günü yağışlar ülke genelinde görülecek, batı bölgelerde kuvvetli poyrazla beraber sıcaklık düşüyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 1

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da yağmur sağanak şeklinde ve uzun süreli yağacak. Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor, İstanbul'da sıcaklık 14 dereceye geriledi, Başkent'te de yağmur geçişleri var, İzmir'de cumartesi yağış hafif, rüzgar ise yine şiddetli, Antalya'da yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Ankara 18, İzmir 19, Bursa 16, Antalya 24 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 2

29 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Van ve Hakkari

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 3

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara'da cumartesi yağmurlu bir gün. Yağış özellikle Balıkesir-Sakarya arasında gök gürültülü ve zaman zaman şiddetli olacak. Poyraz bölge genelinde çok kuvvetli ve soğuk esiyor, Hissedilen sıcaklık 12-13 derecelerede.

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 4

İç Anadolu da sağanakların etkisinde kalacak. Eskişehir çevresinde hava serin. Kayseri civarında ise bir gün daha kuvvetli lodos var. Pazardan itibaren sıcaklık bölge genelinde düşüyor. Eskişehir 16, Konya 20, Kayseri 22 derece.

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 5

Ege'de yağış erken saatlerde ve daha çok iç kesimlerde. Pazar çoğu şehirde yağmur ara verecek. Rüzgar kuzeyden sert ve soğuk esiyor. Denizli 19, Manisa 17, Kütahya 15, Muğla 18 derece.

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 6

Akdeniz'de bölge genelinde sağanak geçişleri görülecek, pazar yağış daha şiddetli. Çöl tozu yoğunluğu adana civarında yine fazla. Adana 29, Mersin ve Kahrmaanmaraş 26, Isparta 20 derece.

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 7

Karadeniz'de cumartesi özellikle Bolu-Kastamonu-Samsun arasında sağanak yağmur zaman zaman kuvvetli olacağından günlük hayatı olumsuz etkileyebilir.  Bolu ve Zonguldak 16, Trabzon 20 derece.

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 8

Doğu Anadolu'da Malatya-Erzurum-Kars boyunca şiddetli sağanak sel ve su baskınlarına neden olabilir, tedbirli olunmalı, Güneydoğu'da çöl tozu yoğunluğu arttı, hafif yağmur geçişleri çamur olarak düşecek. Gaziantep 25, Diyarbakır 24, Erzurum 15, Malatya 23 derece.

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 9

11 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ HAVA  DURUMU NASIL OLACAK?

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 10

12 PAZAR GÜNÜ HAVA  DURUMU NASIL OLACAK?

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 11

13 PAZARTESİ GÜNÜ HAVA  DURUMU NASIL OLACAK?

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 12

14 SALI GÜNÜ HAVA  DURUMU NASIL OLACAK?

Kış geri döndü! Sıcaklıklar düşüyor, 29 il için sağanak yağış uyarısı - 13

15 ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA  DURUMU NASIL OLACAK?

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