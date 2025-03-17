Kış geri dönüyor: Baharı beklerken kar geliyor!
Türkiye bu hafta 3 mevsimi birden yaşayacak. Yurt genelinde günlerdir etkili olan yaz sıcakları Salı günü yerini dondurucu kış soğuğuna bırakacak. Kar yağışı beklenen bölgeler var. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşeceği İstanbul'da da sulu kar bekleniyor.
Günlerdir etkili olan yaz havası gidecek, kara kış geri gelecek. Soğuk havanın ardından ise bahar havası geri geliyor. Türkiye bir hafta içinde 3 mevsimi birden yaşayacak.
30 derecelere ulaşan hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte sert düşecek. Tüm yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok bölgede kar yağışı da görülecek.