Kış geri dönüyor: Baharı beklerken kar geliyor!

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK?

Kar yağışı uyarısında bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı var. Bolu'da, Düzce'de Salı günü geç saatlerde kar yağışı başlayacak. Çarşamba günü tüm Karadeniz'in iç kesimlerinde, Sivas'ta, Ordu-Giresun yaylalarında, Gümüşhane'de, İç Anadolu genelinde hatta Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar'da ve Doğu Anadolu'da kar yağışı var. Doğu Anadolu'da perşembe günü da yoğun kar yağışının etkisi altında olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Sıcaklıkların yaz değerlerine ulaştığı Ege'de de çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Çalışkan, "Kütahya, Uşak ayrıca Muğla taraflarına kar yağışı görebiliriz. Kısa süreli kar yağışları görülecek. Ege'de fırtına da var. İzmir'de hissedilen sıcaklık 5-6 derece olacak." diye konuştu.