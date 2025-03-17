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Kış geri dönüyor: Baharı beklerken kar geliyor!

Türkiye bu hafta 3 mevsimi birden yaşayacak. Yurt genelinde günlerdir etkili olan yaz sıcakları Salı günü yerini dondurucu kış soğuğuna bırakacak. Kar yağışı beklenen bölgeler var. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşeceği İstanbul'da da sulu kar bekleniyor.

Kış geri dönüyor: Baharı beklerken kar geliyor! - 1

Günlerdir etkili olan yaz havası gidecek, kara kış geri gelecek. Soğuk havanın ardından ise bahar havası geri geliyor. Türkiye bir hafta içinde 3 mevsimi birden yaşayacak.

30 derecelere ulaşan hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte sert düşecek. Tüm yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok bölgede kar yağışı da görülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kış geri dönüyor: Baharı beklerken kar geliyor! - 2

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK?  

Kar yağışı uyarısında bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı var. Bolu'da, Düzce'de Salı günü geç saatlerde kar yağışı başlayacak. Çarşamba günü tüm Karadeniz'in iç kesimlerinde, Sivas'ta, Ordu-Giresun yaylalarında, Gümüşhane'de, İç Anadolu genelinde hatta Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar'da ve Doğu Anadolu'da kar yağışı var. Doğu Anadolu'da perşembe günü da yoğun kar yağışının etkisi altında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sıcaklıkların yaz değerlerine ulaştığı Ege'de de çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Çalışkan, "Kütahya, Uşak ayrıca Muğla taraflarına kar yağışı görebiliriz. Kısa süreli kar yağışları görülecek. Ege'de fırtına da var. İzmir'de hissedilen sıcaklık 5-6 derece olacak." diye konuştu.

Kış geri dönüyor: Baharı beklerken kar geliyor! - 3

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Kar yağışı beklenen yerlerden biri de Marmara Bölgesi. Hava sıcaklığının 20 derece birden düşeceği İstanbul'da da önce yağmur sonra sulu kar yağacını belirten Çalışkan, "İstanbul'da salı günü hava yağmurlu. Marmara genelinde güçlü bir rüzgar var. Yağış sulu kara çevirebilecek. Salı gece saatlerinde Sancaktepe, Arnavutköy gibi yerlerde kısa süreli kar yağışı görülebilir. Ama etkili bir kar yağışı beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kış geri dönüyor: Baharı beklerken kar geliyor! - 4

Çarşamba ve perşembe günleri hem İstanbul hem de yurt genelinde en soğuk günler olacak.

Perşembe günü itibariyle sıcaklıklar da mevsim normallerine dönecek.

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