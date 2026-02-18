Kış geri geldi. Bu saatlere dikkat! İstanbul için kar uyarısı verildi

18.02.2026 08:05

NTV - Haber Merkezi

Tüm yurtta sıcaklık yaklaşık 10 derece düştü. İstanbul'da gün boyu sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması beklenirken yükseklerde kısa süre sulu kar yağabilir.

Anadolu Ajansı

Çarşamba batıdan hava da soğuyor.

 

Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir bir şekilde düştü.

Anadolu Ajansı

Marmara Bölgesi'ne de kış geri geldi. Bugün İstanbul'da sağanak etkili. Kentin yükseklerinde akşam saatlerinde ise sulu kar yağabilir.

Resmi Kurum

Yaklaşık 10 derece düşen sıcaklıkla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 il için sarı kodlu uyarı verdi.

 

Sarı kod verilen iller:

 

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.

Anadolu Ajansı

MGM'nin günlük hava tahmini raporuna göre, yurdun genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. 

Anadolu Ajansı

Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 

Anadolu Ajansı

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

 

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Anadolu Ajansı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Anadolu Ajansı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

