Kış geri geliyor. Hava 9 derece birden soğuyacak
22.02.2026 06:51
Son Güncelleme: 22.02.2026 07:03
NTV - Haber Merkezi
Bugün yurdun büyük bölümünde yağış var. Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 6-9 derece düşecek. Yeni haftada ise yağışlar iç ve doğu kesimlerde kara dönecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacak.
Tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.
Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak; İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması öngörülüyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Gün içinde Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de 60 kilometre/saati bulacak şekilde kuvvetli fırtına bekleniyor.
MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin de devam ettiği uyarısı yaptı.
Yeni haftada hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Salı günü kuzey ve Güneydoğu illerinde etkili olacak yağışlar çarşamba günü tüm yurda yayılacak. Yağış batı ve güney illerinde yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar şeklinde olacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 1/6 derece.
- İstanbul 6/7 derece.
- Denizli 7/13 derece.
- İzmir 8/15 derece.
- Adana 12/19 derece.
- Ankara 3/6 derece.
- Samsun 7/13 derece.
- Erzurum -8/7 derece.
- Malatya -1/15 derece.
- Kars -9/6 derece.
- Diyarbakır 2/17 derece.
- Gaziantep 5/14 derece.