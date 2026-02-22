Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Kış geri geliyor. Hava 9 derece birden soğuyacak

22.02.2026 06:51

Son Güncelleme: 22.02.2026 07:03

NTV - Haber Merkezi

Bugün yurdun büyük bölümünde yağış var. Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 6-9 derece düşecek. Yeni haftada ise yağışlar iç ve doğu kesimlerde kara dönecek.

Kış geri geliyor. Hava 9 derece birden soğuyacak
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacak.

Kış geri geliyor. Hava 9 derece birden soğuyacak 1
Anadolu Ajansı

Tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.

Kış geri geliyor. Hava 9 derece birden soğuyacak 2
Resmi Kurum

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak; İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması öngörülüyor.

 

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI 3
Anadolu Ajansı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Gün içinde Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de 60 kilometre/saati bulacak şekilde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Url'i kontrol ediniz
Kış geri geliyor. Hava 9 derece birden soğuyacak 4
Anadolu Ajansı

MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin de devam ettiği uyarısı yaptı.

 

Kış geri geliyor. Hava 9 derece birden soğuyacak 5
Resmi Kurum

Yeni haftada hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Salı günü kuzey ve Güneydoğu illerinde etkili olacak yağışlar çarşamba günü tüm yurda yayılacak. Yağış batı ve güney illerinde yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar şeklinde olacak.

 

Kış geri geliyor. Hava 9 derece birden soğuyacak 6
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 1/6 derece.

 

- İstanbul 6/7 derece.

 

- Denizli 7/13 derece.

 

- İzmir 8/15 derece.

 

- Adana 12/19 derece.

 

- Ankara 3/6 derece.

 

- Samsun 7/13 derece.

 

- Erzurum -8/7 derece.

 

- Malatya -1/15 derece.

 

- Kars -9/6 derece.

 

- Diyarbakır 2/17 derece.

 

- Gaziantep 5/14 derece.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram