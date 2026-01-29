Kış geri geliyor. Sıcaklık 13 derece birden düşecek

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından gelen yalancı hafta sonu bahar etkisini kaybediyor, Trakya'dan başlayarak kış geri geliyor. 20 ile fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapan meteorolojinin tahminlerine göre Kırklareli ve Edirne'de 12 dereceler civarında olan hava sıcaklıkları pazartesi günü eksi 1'e kadar düşecek.